Pan Babcia i jego śląskie przepisy

Michał ma 23 lata i pochodzi z Rybnika. Stworzył profil Antyki. Z humorem pokazuje, jak gotowały nasze babcie. Widzowie nadali mu przydomek Pan Babcia. Pokochali jego autentyczność, humor i to, jak pięknie mówi śląską gwarą. Korzystają też z jego przepisów na pyszne, tradycyjne śląskie dania. Wśród jego przepisów królują tradycyjne potrawy - kluski śląskie, rolada z ogórkiem i boczkiem, modra kapusta, rosół czy szpajza. Michał opowiada też dawne śląskie historie.

Co to jest szpajza?

Szpajza, czyli jajeczny krem na słodko, pochodzi z kuchni śląskiej. Kiedyś nie mogły się obyć bez szpajzy uroczysty, niedzielny obiad czy wesele. Jest to rodzaj musu lub pianki z jajek, cukru i żelatyny. Najczęściej dodaje się do niego sok i skórkę z cytryny. Podajemy przepis na szpajzę od Pana Babci. Michał zaprezentował go w "Dzień dobry TVN".

Przepis Pana Babci - szpajza cytrynowa ze Śląska

Składniki

  • 5 jajek,
  • 5 łyżek cukru,
  • 5 łyżeczek żelatyny,
  • sok z dwóch cytryn,
  • 1/4 szklanki gorącej wody,
  • 1/2 l śmietany kremówki 36%,
  • 2 śmietan-fixy,
  • cukier puder,
  • 3 opakowania różnych smaków galaretek.

Przygotowanie

Jajka ubijamy z cukrem na sztywno. Żelatynę rozpuszczamy w gorącej wodzie wg przepisu na opakowaniu. Do ubitych jajek z cukrem dodajemy sok z cytryny oraz rozpuszczoną żelatynę i odstawiamy do wystygnięcia. Śmietanę ubijamy na sztywno ze śmietan-fixem i cukrem pudrem. Galaretki robimy wg przepisu na opakowaniu, rozlewamy na płaskie talerze, a gdy zastygną, kroimy w kostkę. Do pucharków wkładamy warstwami na przemian - krem cytrynowy, galaretki i bitą śmietaną. Na wierzchu kładziemy bitą śmietanę. Smacznego!