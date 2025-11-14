Nie trzeba nawet mieć piekarnika. Chleb z patelni uda się zawsze i każdemu. To też przepis ratunkowy, gdy nagle się okaże, że w domu zabrakło pieczywa. Kilka składników, niewiele roboty i chleb gotowy.

Chleb z patelni - idealny dla początkujących

Chleb z patelni przygotowuje się w bardzo prosty sposób. To idealny początek domowego wypiekania chleba dla osób, które dopiero zaczynają. Co też ważne, chleb z patelni ma wyjątkowy smak i miąższ. Do przygotowania chleba z patelni potrzebujemy patelni o grubych ściankach, które równomiernie rozprowadzają ciepło. Ważne jest również, aby patelnia miała nieprzywierającą powłokę. Powinna mieć też dopasowaną pokrywkę. Wszystkie składniki, potrzebne do przygotowania chleba z patelni powinny być w temperaturze pokojowej. Chleb z patelni najlepiej smakuje świeżo po upieczeniu, ale można go również przechowywać przez kilka dni.

Szybki przepis na pyszny chleb z patelni

Składniki

300 g mąki pszennej - ok. 2 szklanek

175 ml ciepłej wody - przy założeniu, że standardowa szklanka ma pojemność 250 ml, to potrzeba nam 3/4 szklanki wody

30 ml oleju rzepakowego,

5 g soli,

5 g suszonych drożdży instant,

łyżeczka cukru

opcjonalnie - siemię lniane lub pestki dyni

Przygotowanie

Najpierw robimy zaczyn. Do ciepłej wody wrzucamy łyżkę mąki, drożdże i cukier. Dobrze mieszamy i odstawiamy na kwadrans. Do miski wsypujemy mąkę, sól i wlewamy olej, dodajemy zaczyn. Wyrabiamy tak długo, aż powstanie gładkie ciasto. Miskę z ciastem przykrywamy ściereczką i zostawiamy na ok. 45 min w ciepłym miejscu do wyrośnięcia. Potem formujemy okrągły, spłaszczony bochenek i przekładamy go na patelnię. Patelnię przykrywamy pokrywką. Odstawiamy znowu, by ciasto wyrosło, na ok. pół godziny. Potem stawiamy patelnię na małym ogniu i pieczemy chleb pod przykryciem przez 20-25 minut. Po tym czasie delikatnie przekładamy chleb na drugą stronę i pieczemy przez kolejne 20 min. Chleb z patelni gotowy. Smacznego!