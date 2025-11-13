Inspiracją do przygotowania przepisu na tę zupę zaczerpnięta jest kuchni indyjskiej. Dahl z czerwonej soczewicy jest gęsty, pożywny i bardzo aromatyczny. Rozgrzewa lepiej niż herbata z miodem i cytryną.

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

Czerwona soczewica gotuje się szybko. Jest świetnym źródłem białka roślinnego oraz błonnika. Ma wiele witamin, zwłaszcza tych z grupy B, i minerałów. Soczewicę połączymy z warzywami i mięsem z kurczaka. Składniki na tę zupę bez problemu kupimy w każdym sklepie. Jeśli ktoś nie jada mięsa, kurczaka można z powodzeniem pominąć. Ważne natomiast są przyprawy - dzięki nim zupa ma niepowtarzalny, egzotyczny sznyt.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - rozgrzewająca zupa z soczewicy

Składniki

  • pierś z kurczaka
  • 2 litry wody
  • 2łyżki oleju
  • 200 g czerwonej soczewicy
  • cebula
  • 2 ząbki czosnku
  • 1 marchewka
  • 2 łodygi selera naciowego
  • puszka pomidorów
  • 2 centymetry korzenia imbiru świeżego lub łyżeczka imbiru w proszku
  • pół łyżeczki ostrej papryki
  • dwie łyżeczki przyprawy curry
  • 100 mln mleczka kokosowego
  • sól, pieprz

Przygotowanie

Soczewicę płuczemy pod zimną wodę. Wrzucamy ją do garnka z wodą, solimy i gotujemy. W Tym czasie siekamy cebulę i czosnek, pierś z kurczaka kroimy w kostkę. Obieramy, myjemy i ścieramy na tarce marchew, kroimy drobno seler naciowy. Na dużej patelni rozgrzewamy olej, szklimy na nim cebulę i czosnek, potem dodajemy pokrojone mięso z kurczaka. Dodajemy też wszystkie przyprawy. Smażymy przez ok. 5 minut. Dodajemy na patelnię warzywa i smażymy przez ok. 10 minut. Zawartość patelni dodajemy do garnka z soczewicą. Wlewamy pomidory z puszki i całość gotujemy jeszcze przez ok. 15 minut. Potem wlewamy mleko kokosowe i doprowadzamy do wrzenia. Rozgrzewającą zupę z soczewicy podajemy obficie posypaną zieloną pietruszką.