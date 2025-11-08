Na sobotni obiad proponujemy danie z delikatnego i lubianego przez wszystkich rodzaju mięsa - z surowej szynki wieprzowej. Pieczony przekładaniec z szynki to danie dla tych, którzy lubią łączyć tradycję kulinarną z nowymi smakami. Tak przygotowane bitki z szynki wieprzowej zachwycą smakiem.

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

Klucz do sukcesu przy przygotowaniu tej potrawy to jakość mięsa. Kupmy świeżą szynkę, najlepiej ze sprawdzonego źródła. Surowa szynka wieprzowa powinna mieć jasnoróżowy kolor, neutralny zapach i zwięzłą, elastyczną strukturę. Poszukajmy mięsa delikatnie przerośniętego tłuszczem - unikajmy szynki zbyt chudej lub zbyt tłustej. Szynka to świetne źródło białka. Podajmy pieczony przekładaniec z szynki z ziemniakami z wody i np. surówką z czerwonej kapusty. Będzie pysznie.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - pieczony przekładaniec z szynki

Składniki

kilogram szynki wieprzowej

2 cebule

300 g pieczarek

150 g wędzonego boczku w cienkich plastrach

1 cukinia

1 czerwona papryka

łyżka musztardy

ząbek czosnku

łyżka oliwy

po łyżeczce suszonego tymianku i majeranku, łyżeczka papryki

sól, pieprz

2 łyżki smalcu do smażenia

2 łyżki mąki

szklanka bulionu

Przygotowanie

Mięso kroimy na cienkie plastry i jeszcze trochę rozbijamy. Płaty szynki szybko obsmażamy na smalcu. Potem przygotowujemy pastę z rozgniecionego czosnku, przypraw, oliwy i musztardy. Nacieramy tą pastę każdy płat mięsa. Myjemy i kroimy warzywa - pieczarki, paprykę i cebulę. Mieszamy je w misce. Bierzemy naczynie żaroodporne. Na spód kładziemy warstwę płatów z szynki, na to plasterki boczku. Na mięso kładziemy warstwę warzyw. Przygotowujemy takie warstwy aż do wyczerpania składników. Na wierzchu niech będą plastry szynki. Naczynia wlewamy bulion i przykrywamy naczynie pokrywką. Pieczony przekładaniec z szynki wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni i pieczemy przez godzinę. Pod koniec pieczenia zdejmujemy pokrywkę, żeby mięso się przyrumieniło. Sos, który jest w naczyniu żaroodpornym, zaciągamy mąką. Pieczony przekładaniec z szynki gotowy. Smacznego!