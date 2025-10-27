Zupa pomidorowa to jedna z ukochanych przez Polaków zup. Często przygotowujemy ją w poniedziałek, bo najlepsza jest na domowym rosole, który zostaje z niedzieli. Podpowiadamy, co zrobić, by pomidorówka była przyjemnie gęsta i aromatyczna. Tym razem do pomidorowej wrzucimy pulpeciki. Dzięki temu będziemy mieć od razu jedno pełne danie obiadowe.

Tani i zdrowy obiad dla rodziny

Zupa pomidorowa z pulpecikami to pełnowartościowe i pyszne dani. Jest też niedroga. To bardzo aromatyczna, pożywna zupa. Do zupy dodamy pulpeciki z mięsa drobiowego, dzięki czemu zupa będzie mieć odpowiednią porcję białka. Tę pomidorówkę podamy z makaronem lub z ryżem. Wszystko zależy od tego, jaką lubimy. Trik, który tu zastosujemy sprawi, że nasza zupa będzie gęsta od pomidorów i bardzo pożywna.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - zupa pomidorowa z pulpecikami

  • 2 litry rosołu - może być bulion z kostki
  • 500 g piersi z kurczaka
  • ząbek czosnku
  • 250 ml śmietany do zup
  • sól, pieprz
  • jajko
  • 2 łyżki bułki tartej
  • ziele angielskie - 2 kulki, pieprz - 4 kulki, 2 liście laurowe
  • 2 łyżki mąki pszennej
  • mała puszka koncentratu pomidorowego
  • puszka pomidorów bez skórki
  • łyżka masła klarowanego (może być też zwykłe masło, wtedy 3 łyżki) lub 2 łyżki oleju
  • ząbek czosnku
  • łyżeczka suszonej bazylii

Przygotowanie

Mięso mielimy, dodajemy jajko, przeciśnięty przez praskę czosnek, bułkę tartą, sól i pieprz. Masę mięsną dokładnie wyrabiamy. Formujemy maleńkie pulpeciki, które delikatnie obtaczamy w mące. Pulpeciki wrzucamy do wrzącego bulionu i gotujemy przez 10 minut. Na patelni rozgrzewamy masło i podsmażamy na nim koncentrat pomidorowy oraz pomidory z puszki. Dorzucamy suszoną bazylię. Potem pomidory z patelni przekładamy do bulionu z pulpecikami. Zagotowujemy. Śmietanę hartujemy odrobiną zupy i wlewamy do garnka. Pomidorówkę z pulpecikami podajemy posypaną zieleniną z ulubionymi dodatkami.