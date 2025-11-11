Ziemniak to warzywo, które lubi prawie każdy. Można je serwować w formie gotowanej lub pieczonej, smażonej albo faszerowanej. Z dodatkiem aromatycznych ziół a także dipów na bazie ketchupu albo śmietany.
Gniecione ziemniaki z piekarnika. Z czym je zaserwować?
Gniecione ziemniaki z piekarnika to danie, które już jakiś czas temu stało się hitem w Australii oraz Ameryce. Jakiś czas temu również w Polsce stało się hitem, na który przepisy można znaleźć w sieci. To danie powstaje na bazie rozgniatanych, ugotowanych ziemniaków. Zapieczenie sprawia, że skórka robi się złocista i chrupiąca.
To właśnie ten sposób podania wydobywa z nich pełnię smaku. Na jednej porcji trudno jest poprzestać. Gniecione ziemniaki z piekarnika są świetne jako samodzielna przekąska a także jako dodatek do obiadu. Warto dodać do nich dip na bazie śmietany i czosnku albo sos zrobiony z majonezu i ketchupu. Jak je zrobić? Jak długo je piec? Oto przepis.
Gniecione ziemniaki z piekarnika - składniki
- 1,5 kg ziemniaków
- kilka łyżek oliwy z oliwek
- sól
- pieprz
- suszony czosnek
- słodka papryczka
- przyprawa do ziemniaków
- parmezan
- pietruszka
Gniecione ziemniaki z piekarnika - przygotowanie
- Ziemniaków z cienką skórką nie obierać, pozostałe obrać. Ugotować do miękkości w osolonym wrzątku.
- Ułożyć na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Lekko zgnieść, tak aby ziemniak pękł i zmniejszył się o połowę wysokości. Nie rozgniatać na placek!
- Oliwę wymieszać z czosnkiem przeciśniętym przez praskę. Oliwą polać ziemniaki. Posypać solą i przyprawami, wstawić do piekarnika.
- Piec w temperaturze 200°C przez 20 minut, następnie przewrócić i piec kolejne 20 minut lub do chwili, gdy ziemniaki będą zrumienione i chrupiące.
- Przed podaniem posypać tartym parmezanem i posiekaną natką pietruszki.
