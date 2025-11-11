Ziemniak to warzywo, które lubi prawie każdy. Można je serwować w formie gotowanej lub pieczonej, smażonej albo faszerowanej. Z dodatkiem aromatycznych ziół a także dipów na bazie ketchupu albo śmietany.

Gniecione ziemniaki z piekarnika. Z czym je zaserwować?

Gniecione ziemniaki z piekarnika to danie, które już jakiś czas temu stało się hitem w Australii oraz Ameryce. Jakiś czas temu również w Polsce stało się hitem, na który przepisy można znaleźć w sieci. To danie powstaje na bazie rozgniatanych, ugotowanych ziemniaków. Zapieczenie sprawia, że skórka robi się złocista i chrupiąca.

To właśnie ten sposób podania wydobywa z nich pełnię smaku. Na jednej porcji trudno jest poprzestać. Gniecione ziemniaki z piekarnika są świetne jako samodzielna przekąska a także jako dodatek do obiadu. Warto dodać do nich dip na bazie śmietany i czosnku albo sos zrobiony z majonezu i ketchupu. Jak je zrobić? Jak długo je piec? Oto przepis.

Gniecione ziemniaki z piekarnika - składniki

1,5 kg ziemniaków

kilka łyżek oliwy z oliwek

sól

pieprz

suszony czosnek

słodka papryczka

przyprawa do ziemniaków

parmezan

pietruszka

Gniecione ziemniaki z piekarnika - przygotowanie