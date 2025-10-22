Jedni je kochają, inni nie wezmą do ust. Tych pierwszych jest jednak zdecydowanie więcej. Flaki to zupa popularna i serwowana w wielu domach właśnie z okazji dnia Wszystkich Świętych. To dobra propozycja na rodzinny obiad lub spotkana w gronie znajomych.

Flaki po warszawsku. Co nada charakteru tej zupie?

Ugotowane kilka dni wcześniej flaki, gdy w domu pojawią się goście albo wrócimy z cmentarza, wystarczy tylko podgrzać i od razu można serwować. Idealnie będą smakowały z bułką albo w nowoczesnej wersji posypane parmezanem.

Flaki po warszawsku to klasyczne, niezwykle aromatyczne danie, które od wieków stanowi dumę polskiej kuchni. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu wołowych flaków oraz starannie dobranym przyprawom, zupa ta zachwyca głębią smaku i sycącym charakterem. Ponadto flaki po warszawsku to doskonały wybór na rozgrzewający, tradycyjny obiad - pisze na swojej stronie Jakub Kuroń. Jak je zrobić? Podajemy przepis na flaki po warszawsku Jakuba Kuronia.

Flaki po warszawsku - składniki

1 kg oczyszczonych flaków wołowych

2 litry bulionu wołowego

2 marchewki

1 pietruszka (korzeń)

1/2 selera

1 cebula

2 liście laurowe

4 ziarna ziela angielskiego

1 łyżeczka majeranku

1/2 łyżeczki imbiru mielonego

1/2 łyżeczki gałki muszkatołowej

2 łyżki masła

2 łyżki mąki

sól i świeżo mielony pieprz do smaku

Krok 1:

Flaki dokładnie opłucz pod bieżącą wodą. Następnie gotuj je w wodzie przez 10–15 minut, odcedź i ponownie przepłucz. Czynność powtórz jeszcze raz, aby pozbyć się intensywnego zapachu.

Krok 2:

W dużym garnku zagotuj bulion wołowy z liśćmi laurowymi i zielem angielskim. Dodaj pokrojone w kostkę marchewki, pietruszkę i selera. Gotuj całość około 15 minut.

Krok 3:

Do gotującego się bulionu dodaj oczyszczone flaki, gotuj na małym ogniu przez około 1,5–2 godziny, aż będą miękkie.

Krok 4:

Pod koniec gotowania dodaj majeranek, imbir, gałkę muszkatołową oraz dopraw zupę solą i świeżo mielonym pieprzem według własnego smaku.

Krok 5:

Na patelni rozpuść masło, dodaj mąkę i smaż na jasną zasmażkę. Następnie dodaj ją do flaków, dokładnie mieszając, aby zupa lekko zgęstniała.

Krok 6:

Flaki po warszawsku podawaj gorące, często z dodatkiem świeżego pieczywa.