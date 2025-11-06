Zupa z ryżu i zielonej pietruszki to tradycyjne danie kuchni lombardzkiej. Ulubiony comfort food mieszkańców tego regionu. Sezon na nią zaczyna się, gdy pojawiają się pierwsze mgły, deszcze i chłody.

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

Tę zupę robi się bardzo szybko. Trzeba mieć tylko bulion, ale możemy ją przygotować na bazie bulionu z kostki. Dobrze jest też raz na tydzień ugotować więcej bulionu i zamrozić - wtedy będziemy zawsze mieć pod ręką bazę do zup. Potrzebujemy jeszcze ryżu, startego twardego sera oraz posiekanej zielonej pietruszki. Tę zupę można przygotować błyskawicznie po przyjściu do domu. Obiad będzie gotowy w kilka chwil.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - zupa z włoskiej Lombardii idealna na jesień

Składniki (możemy podwoić podane ilości, wtedy wyjdzie więcej zupy)

litr bulion ugotowanego na mięsie

200 g ryżu

60 g twardego, startego sera - może być parmezan, może być nasz Bursztyn

40 g masła

duży pęczek zielonej pietruszki

Przygotowanie

Bulion doprowadzamy do wrzenia, wrzucamy ryż i gotujemy przez ok. 15 minut na średnim ogniu. Pietruszkę myjemy, osuszamy i drobno siekamy. Gdy ryż jest już ugotowany w bulionie, dodajemy pietruszkę, masło, energicznie mieszamy i dodajemy starty ser. Pietruszkowo-ryżowa zupa z włoskiej Lombardii gotowa. Smacznego!