Krupnik to zupa pożywna, pyszna i zdrowa. Jest bardzo pożyteczny dla naszych jelit. Kasza jęczmienna dostarcza dużo błonnika, który wspiera trawienie i oczyszcza jelita. Działa po prostu jak miotełka. Krupnik to również doskonałe źródło witamin i minerałów. A jak posypiemy go zieloną pietruszką, to będziemy mieć też zastrzyk witaminy C.

Królewska zupa

Historia krupniku sięga co najmniej XVII-XVIII wieku, a nazwa tej zupy pochodzi od słowa "krupa" (kasza jęczmienna). W źródłach historycznych znajdziemy wzmianki, że zupę tę jadano już na dworze króla Władysława Jagiełły. Z czasem zyskało na popularności i zaczęło pojawiać się na stołach w całej Polsce.

Reklama

Przepis na królewski krupnik - z zeszytu babci

Składniki

100 g kaszy jęczmiennej

pół kurczaka

3 kurze żołądki

3 kurze serca

2 marchewki

pietruszka

nieduży kawałek selera

cebula

ząbek czosnku

biała cześć średniego pora

dwa liście ziela angielskiego, kilka ziaren czarnego pieprzu i ziela angielskiego

sól, pieprz

pietruszka zielona do posypania

3 ziemniaki

Przygotowanie

Mięso zalewamy zimną wodą, dodajemy przyprawy, cebulę i pora. Gotujemy mięso do miękkości. Gdy mięso będzie miękkie, wyjmujemy i odkładamy. Wyjmujemy też ugotowanego pora i cebulę. Do wywaru wsypujemy kaszę. Solimy. Zagotowujemy. Potem wrzucamy obrane, umyte i pokrojone w kostkę ziemniaki oraz pokrojone i umyte warzywa. I znowu gotujemy, aż warzywa będą miękkie. Krupnik ma mrugać, a nie wrzeć. Do zupy dodajemy pokrojone mięso. Podajemy krupnik królewski posypany zieleniną. Smacznego!