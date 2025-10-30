Bogracz to węgierska zupa gulaszowa. Kiedyś gotowali ją pasterze w kociołku, który wisiał nad ogniskiem. przez pasterzy. Nazwa potrawy pochodzi od słowa "bogrács" - czyli kociołek.

Tani obiad dla rodziny

Bogracz węgierski, aromatyczna zupa gulaszowa, to idealny pomysł na jednogarnkowy obiad. Jest tu dużo białka, są też warzywa. Bogracz mnożna podać, tak jak to robi się na Węgrzech, z kluseczkami. Ma wyrazisty smak. Świetnie smakuje na drugi dzień po ugotowaniu. Bogracz doskonale smakuje również z dodatkiem kwaśnej śmietany. Zupa może być podawana także z chlebem.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - węgierski bogracz

Składniki

800 g mięsa wołowego - np. pręga oraz łopatka

100 g boczku gotowanego wędzonego

4 łyżki smalcu

4 ząbki czosnku

2 czerwone papryki

6 ziemniaków

2 łyżki koncentratu pomidorowego

1,5 szklanki wody

1 puszka pomidorów krojonych

zioła i przyprawy: 2 listki laurowe, 4 ziarna ziela angielskiego; łyżka słodkiej papryki, łyżeczka wędzonej papryki, pół łyżeczki ostrej papryki; pół łyżeczki pieprzu

Przygotowanie

Mięso kroimy w kostkę i wrzucamy do dużego garnka na rozgrzany smalec. Gdy się delikatnie przyrumieni, dodajemy pokrojony boczek, posiekaną cebulę i czosnek. Smażymy dalej. Po 5 minutach dodajmy pokrojoną marchewkę i paprykę, dodajemy przyprawy. Smażymy przez ok. 5 minut. Zalewamy wszystko wodą. Gotujemy pod przykryciem na małym ogniu przez godzinę minut. Potem dodajemy pokrojone w kostkę ziemniaki. Gdy ziemniaki będą miękkie, dodajemy pomidory z puszki i koncentrat pomidorowy. Gotujemy przez kolejne pół godziny, albo więcej, aż mięso stanie się miękkie. Węgierski bogracz podajemy z kleksem kwaśnej śmietany i kromką świeżego chleba. Możemy też dodać kluseczki. Smacznego.