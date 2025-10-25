23 kilogramy makaronu rocznie zjada średnio każdy Włoch - to światowy rekord. Ponad 80 procent je go regularnie. Tę statystykę podano w związku z przypadającym w sobotę Światowym Dniu Makaronu. We Włoszech jego kult polega także na powszechnej wiedzy o tym, jakie dodatki pasują do jakiego jego gatunku. Światowy Dzień Makaronu ( World Pasta Day) obchodzony jest 2 października z inicjatywy Włoskiej Unii Producentów Żywności i Międzynarodowej Organizacji Producentów Makaronu.

Światowy potentat

Włochy, podkreślono z tej okazji, zajmują pierwsze miejsce zarówno pod względem konsumpcji makaronu, jak i jego produkcji. To ponad 4 miliony ton rocznie, z czego 60 procent trafia na eksport. Z sondażu przeprowadzonego z okazji sobotniego święta wynika, że dla 60 procent mieszkańców Włoch makaron jest symbolem włoskiej tradycji kulinarnej. Jak dodają, wyraża on także wartość prostoty i jest źródłem dumy narodowej oraz dobrego samopoczucia. Prawie 80 procent Włochów twierdzi, że talerz makaronu zapewnia dobry humor i jest niezbędny w zdrowej, zrównoważonej diecie.

Takiej potrawy z makaronem we Włoszech nie ma

We Włoszech jest około 400 odmian, kształtów i typów makaronu. Jego miłośnicy wiedzą, jaki pasuje do konkretnych dodatków i sosów. Koneserzy przypominają od lat, że we włoskiej tradycji kulinarnej nie ma dania nazywanego spaghetti bolognese, bo ten rodzaj sosu z siekanym mięsem i pomidorami podaje się ze wstążkami (tagliatelle). Popularna rzepa brokułowa doskonale łączy się z uszkami, pochodzącymi z Apulii.

Uwaga na wymowę tej nazwy makaronu

We Włoszech popularny jest makaron o nazwie "penne" (pióra) - krótkie rurki. Świetnie nadają się do kremowych, oblepiających je sosów. Penne mogła być gładkie lub prążkowane (penne rigate). Uwaga! Jeśli zmawiamy makaron penne we Włoszech, wymawiajmy tę nazwę starannie - tak, żeby było słychać wyraźnie dwa "n". W przeciwnym razie powiemy brzydki wyraz.

Zadziwiające kształty makaronu

Wśród najbardziej oryginalnych kształtów makaronu jest ten autorstwa słynnego projektanta samochodów Giorgetto Giugiaro, który stworzył dwururki. Z Sycylii pochodzi makaron o nazwie „pięć otworów” (cinque bucchi), z jednym dużym i czterema małymi otworkami. Pod Neapolem powstała pasta Vesuvio: krótkie kluski o spiralnym kształcie, który przypomina stożek tamtejszego wulkanu. Wgłębienia powodują, że bardzo dobrze łączą się z gęstymi sosami. Są też kluski o nazwie "latające spodki", zaprojektowane w latach fascynacji UFO.