1 listopada, czyli Wszystkich Świętych to dzień, w którym nie tylko odwiedzamy groby bliskich, ale też spotykamy się z rodziną, przyjaciółmi i znajomymi na uroczystych obiadach czy kolacjach.

Wiele osób zastanawia się, co zaserwować, by było smacznie i sycąco. Oprócz dań na ciepło dobrze jest podać również coś, co goście będą mogli zjeść jako przystawkę albo z kromką chleba i marynowanymi grzybkami czy piklami.

Pasztet maślany na mięsie z rosołu. Co podbije jego smak?

Idealną potrawą na ten dzień będzie pasztet maślany z przepisu Ewy Wachowicz. Jego bazą jest mięso z rosołu oraz wątróbka z indyka. Ten pasztet jest szybki w przygotowaniu a przy okazji pozwala wykorzystać resztki, z którymi często nie wiemy co zrobić.

Smak maślanego pasztetu z przepisu Ewy Wachowicz, który można podać na Wszystkich Świętych podbija nie tylko masło, ale także takie przyprawy jaki zielony marynowany pieprz, tymianek oraz czerwone wino. Jak przygotować maślany pasztet Ewy Wachowicz? Oto przepis.

Pasztet maślany na mięsie z rosołu - składniki

½ kg - wątróbki z indyka

½ kg - mięsa z rosołu , np. z kury i kaczki

, np. z kury i kaczki 2 - cebule

1 łyżeczka - kurkumy

1 szklanka - czerwonego wytrawnego wina

sól

pieprz

3 łyżeczki - marynowanego pieprzu zielonego

gałązka tymianku

200 g - masła

2 łyżki - masła klarowanego do smażenia

Na wierzch

50 g - masła

kilka gałązek tymianku

marynowany zielony pieprz

Pasztet maślany na mięsie z rosołu - przygotowanie

Krok 1

Wątróbkę obsmażyć na maśle. Dorzucić pokrojone w kostkę cebule. Gdy się zeszkli przyprawić kurkumą. Wlać wino, wymieszać i lekko odparować. Przyprawić pieprzem.Dorzucić tymianek. Przykryć i dusić do miękkości.

Krok 2

Przełożyć do miksera. Dodać mięso z rosołu. Dorzucić miękkie masło. Przyprawić solą i zmiksować. Dodać marynowany zielony pieprz. Wymieszać i przełożyć do ceramicznych naczyń, np. dużych filiżanek.

Krok 3

Dobrze ubić i wyrównać. Zalać roztopionym masłem. Udekorować gałązkami tymianku i zielonym marynowanym pieprzem. Wstawić do lodówki.