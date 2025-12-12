Badania 12 próbek maku i pięciu próbek skórki pomarańczowej kupionych w największych sieciach handlowych przeprowadził na zlecenie Fundacji Pro-Test Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności Instytutu Ogrodnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Skierniewicach.

Wyniki testu mogą być ważną wskazówką dla konsumentów, szczególnie teraz – w okresie, kiedy makowce i kutia trafiają na stoły milionów Polaków.

Przebadano mak i skórkę pomarańczową - wyniki badań

W 11 na 12 przebadanych maków nie wykryto glifosatu. Wyjątek stanowił Mak niebieski Bakalland, w którym stwierdzono 0,048 mg/kg. Jest to poziom zgodny z obowiązującymi normami, ale kluczowe pytanie brzmi: skąd ta substancja się w nim wzięła?

Glifosat może bowiem pochodzić z legalnego zwalczania chwastów, ale też z nielegalnej desykacji (chemicznego osuszania makówek przed zbiorem przy użyciu glifosatu). Wyniku nie da się jednoznacznie zinterpretować bez informacji o sposobie prowadzenia upraw.

Dobra wiadomość dla konsumentów jest taka, że większość maków na rynku jest wolna od pozostałości glifosatu. Ale ważne jest, aby konsumenci mieli dostęp do rzetelnych danych i mogli wybierać produkty świadomie – podkreśla Piotr Koluch, prezes Fundacji Pro-Test.

Skórka pomarańczowa: nawet siedem pestycydów w jednym produkcie

Większe zastrzeżenia budzi skórka pomarańczowa, często dodawana do makowców, serników czy pierników. Wyniki testu wykazały obecność nawet siedmiu różnych pestycydów w jednym produkcie. Chodzi o skórki pomarańczowe Helio.

Niewiele mniej szkodliwych substancji wykryto w skórce kandyzowanej Bakalland – sześć pestycydów. Z kolei w skórce pomarańczy Belbake, marki własnej Lidla, znajdowało się pięć różnych pestycydów, a w skórce Kotanyi – dwa.

Jedyna próbka w teście całkowicie wolna od pozostałości pestycydów to skórka marki Natürlich Gold Pack.

Trzeba tu zaznaczyć, że nie istnieją normy zawartości pestycydów dla takiego produktu, jak skórka pomarańczowa, dlatego nie ma odniesienia, które pozwalałoby stwierdzić, czy wykryte poziomy szkodliwych substancji są wysokie czy nie. Dlatego zawsze, kiedy mamy wybór, lepiej kupować te produkty, w których pestycydów jest jak najmniej, a najlepiej wcale – radzi Piotr Koluch.

Jakie pestycydy wykryto w skórce?

Wśród wykrytych pestycydów szczególną uwagę zwraca chloropiryfos. Jest to substancja, której stosowanie w UE zostało zakazane ze względu na możliwy negatywny wpływ na rozwój układu nerwowego. W teście stwierdzono jego obecność w skórkach firmy Helio.

Najważniejsze ustalenia testu

• 11 z 12 maków – bez glifosatu

• 1 produkt (Mak niebieski Bakalland) z glifosatem, ale w granicach normy

• 4 na 5 skórek pomarańczowych zawierało pozostałości pestycydów – od 2 do 7 substancji

• 1 skórka (Natürlich Gold Pack) – całkowicie wolna od pestycydów

• W badanych skórkach Helio wykryto chloropiryfos, którgo stosowanie w UE zostało zakazane ze względu na możliwy negatywny wpływ na układ nerwowy