Smaczny obiad w 40 minut? To możliwe. Do tego obiad tani i taki, którym wszyscy się najedzą. A zakupy można zrobić w pobliskim sklepie np. w drodze z pracy do domu.

Zdrowy i tani obiad dla rodziny

Gołąbki to danie, które kojarzy się z domem i ciepłem domowego ogniska. Nie zawsze mamy jednak ochotę poświęcać dużo czasu na gotowanie. Gołąbki bez zawijana, które proponujemy na sobotni obiad, robi się szybciej, niż te klasyczne, a smakują wybornie. Podajmy razem z nimi surówkę i np. ziemniaki, a będziemy mieć pyszny obiad.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - gołąbki bez zawijania

Składniki

3/4 kg mielonego mięsa

800 dkg kapusty pekińskiej

2 średnie cebule

5 łyżek oleju do usmażenia cebuli

kuskus - 3/4 szklanki

sól, pieprz, majeranek

1,5 litra bulionu z kostki

dwa jajko

mały koncentrat pomidorowy

Przygotowanie gołąbków bez zawijania

Do miski wrzucamy mięso, dodajemy do niego kuskus, przyprawy i mieszamy. Cebulę siekamy i podsmażamy na 3 łyżkach oleju. Złotą cebulę dodajemy do miski z mięsem i kuskusem, dodajemy jajka. Kapustę drobno szatkujemy, solimy i lekko odciskamy, żeby pozbyć się wody. Posiekaną kapustę dodajemy do masy mięsnej i wszystko dobrze mieszamy. Ma powstać dość jednolita masa. Formujemy zgrabne kotleciki, które szybko podsmażamy na patelni, na której smażyła się cebula - dodajemy resztę oleju. Niech będą złociste. Potem kotlety gołąbkowe wkładamy do rondla. Koncentrat pomidorowy mieszamy z bulionem i tym sosem zalewamy kotleciki. Gotujemy na niewielkim ogniu pod przykryciem przez ok. 20 minut. Smacznego! Jeśli lubimy gęsty sos, możemy zagęścić go pod koniec duszenia łyżką mąki.