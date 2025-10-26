Kotlet schabowy to klasyka polskiej kuchni. Złocisty, soczysty, z chrupiącą panierką. Jada się je od dawna. Jeden z klasycznych przepisów opracowała Lucyna Ćwierczakiewiczowa, autorka pierwszej bestsellerowej polskiej książki kucharskiej pt. "365 obiadów za pięć złotych", która od pierwszego wydania w 1860 r. cieszyła się zawrotną popularnością.

"Wziąć część schabową..."

Podstawą, jak napisała Ćwierczakiewiczowa, jest dobre mięso. Schab powinien być różowy, nie poprzerastany nadmiernie tłuszczem. A najlepsze kotlety schabowe to te z kostką. " Wziąć część schabową to jest kotletową pokrajać tak, aby przy każdej kostce było mięso, zbić dobrze, osolić, opieprzyć, maczać w jajku rozbitym, posypać bułką tartą i smażyć na rozpalonym maśle lub gorącym smalcu" - radziła Ćwierczakiewiczowa.

Tani i zdrowy obiad dla rodziny

Kotlety schabowe cieszą się ogromnym powodzeniem. Podajemy je najczęściej z ziemniakami z wody i np. mizerią. Czasem warto coś zmienić w recepturze na ulubione danie i spróbować czegoś nowego. Na niedzielny obiad proponujemy więc kotlety schabowe z kostką po staropolsku.

Składniki

750 g schabu z kością - poprośmy w sklepie, by nam ten schab ładnie pokroili na kotlety

szklanka maślanki

3 jajka

1 cebula

2 ząbki czosnku

3 liście laurowe

2 ziarna ziela angielskiego

1 łyżeczka świeżo zmielonego pieprzu

1 płaska łyżeczka soli

łyżka musztardy

mąka pszenna i tarta bułka do obtaczania

Przygotowanie

Kotlety starannie rozbijamy, uważając przy tym, żeby nie porwać mięsa. Przygotowujemy marynatę. Maślankę roztrzepujemy z musztardą i przyprawami, dokładamy do niej posiekaną cebulę i przeciśnięty przez praskę czosnek. Do tak przygotowanej marynaty wkładamy kotlety schabowe i odstawiamy na kilka godzin do lodówki (minimum na 2 godziny). Zamarynowane kotlety osączamy z marynaty i panierujemy - w mące, roztrzepanym jajku i bułce tartej. Rozgrzewamy na patelni smalec i smażymy kotlety na złoty kolor. Przed podaniem osączamy je na ręczniku papierowym z tłuszczu. Kotlety schabowe z kostką po staropolsku gotowe.