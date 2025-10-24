Dorsz to jedna z najpopularniejszych ryb, która na naszych stołach gości od lat. Smakosze cenią jej delikatne, białe mięso. Jest doskonałym źródłem pełnowartościowego białka, witamin - B12, A, D - i minerałów - jod, selen, potas, fosfor. Ma kwasy tłuszczowe omega-3, które korzystnie wpływają na zdrowie serca.

Tani i zdrowy obiad dla rodziny

Danie z dorsza jest zdrowe, smaczne i dietetyczne. Ta ryba ma bardzo chude mięso. Dorsz nie należy też do drogich ryb. Jest również łatwo dostępny. Możemy kupić mrożone filety, pamiętajmy, by je wcześniej rozmrozić. Aby rozmrozić rybę, najlepiej jest zastosować metodę powolnego rozmrażania w lodówce, co zapewnia najlepszą jakość mięsa. Jeśli jednak chcemy rozmrozić rybę szybciej, możesz użyć zimnej wody, gazowanej wody lub mleka. Dorsza zapieczemy razem z ziemniakami. Będziemy mieć więc od razu pełne danie obiadowe. Podajmy do dorsza zapieczonego z ziemniakami surówkę. Świetna będzie prosta surówka z kiszonej kapusty.

Reklama

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - dorsz zapiekany z ziemniakami

Składniki

500 g dorsza

6 średnich ziemniaków

3 ząbki czosnku

cebula

250 ml mleka

olej

2 łyżki masła

sól i pieprz

łyżka ostrej musztardy

bułka tarta

ser żółty

3 łyżki mąki

Przygotowanie

Obieramy ziemniaki i kroimy je w cienkie plasterki. Obsmażamy je szybko na patelni. Siekamy cebulę i czosnek, dodajemy na patelnię. Smażymy jeszcze przez ok. 5 minut. Potem kroimy rybę na kawałki, oprószamy przyprawami i obsmażamy szybko na oleju. Do wysmarowanego masłem i wysypanego bułką tartą żaroodpornego naczynia wkładamy najpierw warstwę ziemniaków, na nich układamy rybę, a na rybie - kolejną warstwę ziemniaków. Mąkę roztrzepujemy z mlekiem, dodajemy do tej mikstury musztardę. Płynem zalewamy rybę z ziemniakami. Wierzch zapiekanki posypujemy startym żółtym serem. Pieczemy w temperaturze 180 stopni C przez około 49 minut. Dorsz zapiekany z ziemniakami gotowy.