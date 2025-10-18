Ta rolada schabowa sprawdzi się świetnie jako danie główne na sobotni obiad. Tak przyrządzony schab jest bardzo delikatny, kruchy i soczysty. Można go - jeśli coś zostanie z obiadu - wykorzystać potem jako smakowitą wędlinę do kanapek. Jest też pysznym dodatkiem do sałatek i świetną przekąską.

Tani i zdrowy obiad dla rodziny

Schab wieprzowy wcale nie jest sam w sobie bardzo kaloryczny. 100 g surowego schabu to 128 kcal oraz 24 g białka i 4 g tłuszczu. Oczywiście, jeśli go usmażymy lub podamy z tłustymi dodatkami, te wartości mocno wzrosną. Co ważne, schab jest cennym źródłem łatwo przyswajalnego białka, aminokwasów oraz tłuszczów omega-3 i omega-6. Nie dostarcza natomiast organizmowi dużej dawki cholesterolu. Wieprzowina zawiera także dużo witamin (A, E i te z grupy B) oraz mikroelementów (m.in. fosfor, żelazo, wapń, selen, potas). Soczysta rolada schabowa jest bardzo ekonomicznym daniem - wyjdzie z niej wiele porcji. Do rolady schabowej świetnie pasują np. tłuczone ziemniaki i buraczki na gorąco.

Reklama

Reklama

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - soczysta rolada schabowa

Składniki

1 kg schabu bez kości

1 cebula

2 kwaśne, twarde jabłka

150 g gotowanej szynki w cienkich plasterkach

4 ząbki czosnku

łyżka majeranku

ziele angielskie

2 liście laurowe

sól, pieprz

olej roślinny

łyżka mąki pszennej

szklanka bulionu

3 łyżki oleju roślinnego

Przygotowanie

Schab rozkrajamy przez całą długość tak, by powstał duży płat mięsa. Delikatnie go rozbijamy. Nacieramy z wewnętrznej jednej strony płat mięsa pastą, przygotowaną z soli, pieprzu, majeranku i przeciśniętego przez praskę czosnku. Odstawiamy na pół godziny. Jabłka obieramy i kroimy cienko. Rozkładamy płat schabu i układamy na nim plasterki szynki, na to warstwę plasterków jabłek. Schab zwijamy w roladę i obwiązujemy nitką. Na patelni rozgrzewamy olej, obsmażamy zamarynowany schab i przekładamy do naczynia żaroodpornego. Na patelnię, na której smażył się schab, wlewamy bulion. Zagotowujemy. Gorącym bulionem zalewamy schab - ma sięgać do 3/4 wysokości mięsa. Tak przygotowane mięso przykrywamy pokrywką i wstawiamy do nagrzanego do 180 stopni piekarnika. Pieczemy przez 30 minut. Po 30 minutach zdejmujemy pokrywkę, polewamy mięso sosem i pieczemy przez 45 minut. Teraz robimy sos. Na patelni podsmażamy posiekaną cebulę, wlewamy sos z brytfanki. W niewielkiej ilości wody roztrzepujemy mąkę i wlewamy ja do sosu, energicznie mieszając. Podgrzewamy do zagęszczenia się sosu. Soczystą roladę schabową podajemy z ulubionymi dodatkami.