Zupa czosnkowa to dwa w jednym - rozkosz dla podniebienia i wzmocnienie odporności. Czosnek ma wiele zalet. Wprost trudno go przecenić. Czosnek jest znany ze swoich właściwości wzmacniających odporność i zwalczających infekcje. Zupa czosnkowa na obiad to idealny sposób, by wspomóc organizm w trudnym, jesiennym czasie.
Czosnek - skondensowane zdrowie
Czosnek to świetne źródło antyoksydantów, witamin z grupy B i związków siarki. Czosnek ma udowodnione działanie bakteriobójcze, przeciwwirusowe i chroni przed szkodliwym działaniem wolnych rodników. Jest wsparciem dla układu sercowo-naczyniowego, ponieważ zawiera m.in. allicynę, która pomaga obniżyć poziomu złego cholesterolu i ciśnienia krwi.
Przepis Ewy Wachowicz na rozgrzewającą, kremową zupę czosnkową
Składniki
- 2 główki czosnku
- 1 cebula
- 4 ziemniaki
- 2 łyżki masła klarowanego
- 2 łyżeczki słodkiej wędzonej papryki
- 1,5 l wywaru wołowego
- sól
- pieprz
Przygotowanie
W garnku rozgrzewamy masło. Obieramy i kroimy cebulę. Smażymy cebulę na maśle. Przyprawiamy papryką. Dodajemy obrane, umyte i pokrojone ziemniaki. Podsmażamy wszystko razem. Czosnek obieramy z łupin. Do garnka wlewamy wywar i przeciśnięty przez praskę czosnek. Gotujemy do miękkości ziemniaków. Potem zupę miksujemy, doprawiamy solą i pieprzem. Kremowa zupa czosnkowa gotowa. Smacznego!
Na talerzu udekorować kleksem śmietany i tymiankiem.
