Zupa czosnkowa to dwa w jednym - rozkosz dla podniebienia i wzmocnienie odporności. Czosnek ma wiele zalet. Wprost trudno go przecenić. Czosnek jest znany ze swoich właściwości wzmacniających odporność i zwalczających infekcje. Zupa czosnkowa na obiad to idealny sposób, by wspomóc organizm w trudnym, jesiennym czasie.

Czosnek - skondensowane zdrowie

Czosnek to świetne źródło antyoksydantów, witamin z grupy B i związków siarki. Czosnek ma udowodnione działanie bakteriobójcze, przeciwwirusowe i chroni przed szkodliwym działaniem wolnych rodników. Jest wsparciem dla układu sercowo-naczyniowego, ponieważ zawiera m.in. allicynę, która pomaga obniżyć poziomu złego cholesterolu i ciśnienia krwi.

Przepis Ewy Wachowicz na rozgrzewającą, kremową zupę czosnkową

Składniki

2 główki czosnku

1 cebula

4 ziemniaki

2 łyżki masła klarowanego

2 łyżeczki słodkiej wędzonej papryki

1,5 l wywaru wołowego

sól

pieprz

Przygotowanie

W garnku rozgrzewamy masło. Obieramy i kroimy cebulę. Smażymy cebulę na maśle. Przyprawiamy papryką. Dodajemy obrane, umyte i pokrojone ziemniaki. Podsmażamy wszystko razem. Czosnek obieramy z łupin. Do garnka wlewamy wywar i przeciśnięty przez praskę czosnek. Gotujemy do miękkości ziemniaków. Potem zupę miksujemy, doprawiamy solą i pieprzem. Kremowa zupa czosnkowa gotowa. Smacznego!

Na talerzu udekorować kleksem śmietany i tymiankiem.