Ryby to świetne, lekkostrawne źródło białka. Dietetycy polecają, by jeść je co najmniej dwa razy w tygodniu, zwłaszcza te morskie, bogate w dobroczynne kwasy omega 3.
Tani i zdrowy obiad dla rodziny
Gulasz z ryb to sycące danie jednogarnkowe. Przygotuje tę potrawę nawet niedoświadczony kucharz lub kucharka. Zakupy można zrobić w drodze do domu z pracy - składniki znajdziemy w każdym sklepie. Ten pełen warzyw, pachnący przyprawami gulasz sprawi, że poczujemy się jak w nadmorskiej tawernie, nieopodal plaży zalanej słońcem.
Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - aromatyczny gulasz z ryb
Składniki
- 0,5 kg filetów z dorsza; może być też mintaj lub morszczuk
- cebula
- 3 ząbki czosnku
- 4 pieczarki
- papryka czerwona
- puszka groszku zielonego
- puszka krojonych pomidorów
- olej roślinny do smażenia
- 1 łyżeczka papryki słodkiej
- szczypta chili
- pół łyżeczki tymianku
- zielona pietruszka do dekoracji
- sól, pieprz
- 1/2 szklanki bulionu warzywnego
Przygotowanie
Cebulę i czosnek obieramy i siekamy. W płaskim garnku rozgrzewamy olej i podsmażamy cebulę. Gdy się zeszkli, dodajemy pokrojone w plasterki pieczarki oraz pokrojoną w paski paprykę. Gdy pieczarki delikatnie się zrumienią, do garnka wrzucamy groszek, wlewamy pomidory. Dodajemy też przyprawy. Rybę kroimy na kawałki i delikatnie oprószamy mąką. Gdy sos zacznie delikatnie wrzeć, do garnka ostrożnie wkładamy pokrojoną na kawałki rybę. Podlewamy bulionem. Dusimy jeszcze ok. 15 min pod przykryciem, nie mieszamy, żeby ryba się nie rozpadła. Aromatyczny gulasz z ryb gotowy. Podajemy ten gulasz z ryżem, ziemniakami lub kawałkiem chrupiącej bagietki. Przed podaniem można posypać zieloną, posiekaną pietruszką. Smacznego!
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję