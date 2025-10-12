Pieczony rosół - to brzmi dość egzotycznie, prawda. Warto jednak spróbować. Pieczony rosół jest bardzo aromatyczny. Jego smak jest głęboki i wyrazisty, bardzo rosołowy. Jest - zdaniem wielu osób - o wiele lepszy, niż ten, gotowany w sposób tradycyjny.

Tani i zdrowy obiad dla rodziny

Rosół to zupa - jak się wydaje - prosta w przygotowaniu. Trzeba jednak znać parę trików, by zupa była uwodzicielsko pyszne. Stawiamy też na dobre składniki. Do rosołu dajemy dużo warzyw i świetnej jakości mięso. Nic się potem nie zmarnuje - z warzyw zróbmy sałatkę jarzynową, a z mięsa np. farsz do pierogów lub pasztecików.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - pieczony rosół

Diabeł zawsze tkwi w szczegółach. Tym razem przygotujemy niedzielny rosół inaczej, niż do tej pory. Najpierw upieczemy składniki.

Składniki

1 kg szpondra wołowego

pół kurczaka

pół dużego selera

dwie cebule

3 ząbki czosnku

4 marchewki

2 pietruszki

por

kilka kulek ziela angielskiego

3 liście laurowe

łyżeczka czarnego pieprzu ziarnistego

2 grzyby suszone

łyżeczka suszonego lubczyku

sól

Przygotowanie

Mięso i obrane warzywa wkładamy do dużego naczynia żaroodpornego lub np. gęsiarki i pieczemy pod przykryciem przez ok. godzinę w 180 stopniach. Potem zawartość naczynia przekładamy do dużego garnka, zalewamy wrzątkiem - ok. 2,5 litra. Dodajemy przyprawy, solimy do smaku. Niech rosół sobie "mruga" na wolnym ogniu przez co najmniej dwie godziny. Pieczony rosół gotowy. Rosół podajemy z ulubionym makaronem, posypany zieloną pietruszką. Smacznego