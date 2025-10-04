Delikatne pulpety rybne to idealny pomysł na obiad dla rodziny. Pulpeciki robi się szybko, a przepis nie jest skomplikowany. Pulpety podamy z sosem, w którym dusiła się dynia. Sos będzie delikatnie słodki i odrobinę pikantny.

Tani i zdrowy obiad dla rodziny

Taki obiad z przyjemnością zjedzą i dorośli, i dzieci. Danie wygląda bardzo optymistycznie, bo dynia ma słoneczny kolor. Gdy posypiemy pulpety z ryby z dynią posiekaną zieloną pietruszką, będziemy mieć po prostu obraz na talerzu. Do tego jadalny i pyszny. Wszystkie składniki, potrzebne do przygotowania tego dania kupimy z łatwości w pobliskim sklepie. Danie jest zbilansowane, jest w nim zdrowe białko i są - jakże ważne - warzywa.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - pulpety z ryby z dynią

Składniki

  • 0,5 kg filetów dorsza lub morszczuka bez skóry
  • 1 jajko
  • pęczek szczypiorku
  • 2 łyżki kaszy manny
  • 2 łyżki bułki tartej
  • cebula
  • 2 ząbki czosnku
  • po pół łyżeczki soli i pieprzu, pół łyżeczki ostrej papryki i pół - słodkiej
  • 2 łyżki oliwy lub masła do podsmażenia pulpetów
  • 2 łyżki mąki pszennej do obtoczenia pulpetów przed podsmażaniem
  • pół niedużej dyni - ok. 0,5 kg - świetna będzie piżmowa

Przygotowanie

Cebulę i czosnek kroimy, podsmażamy na maśle. Kroimy też dynię i wkładamy do podsmażonej cebuli. Gdy warzywa zmiękną, zalewamy je szklanką wody, dodajemy sól i przyprawy. Ryby przepuszczamy przez maszynkę, dodajemy jajka, kaszę, bułkę tartą, masę solimy i pieprzymy. Dodajemy też posiekany szczypiorek. Z masy formujemy małe pulpeciki. Obtaczamy je w mące i smażymy na złoty kolor. Sos dyniowy przekładamy do garnka, wkładamy podsmażone pulpeciki i dusimy razem przez ok. 20 minut. Pulpety z ryby z dynią gotowe. Smacznego!