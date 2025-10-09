Pamiętajmy, żeby zbierać i kupować leśne grzyby, co do których mamy pewność, że są jadalne. Jeśli nie mamy dostępu do takich grzybów, kupmy po prostu pieczarki.

Tani i zdrowy obiad dla rodziny

Nie ma problemu z kupieniem ładnego kawałka schabu. Wybierajmy taki, który ma delikatne, różowe mięso i nie ma wielu żyłek tłuszczu. Do kruchego schabu z grzybami będzie idealnie pasować np. kasza gryczana. A jeśli nie lubimy kaszy, podajmy to danie z ziemniakami.

Reklama

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - kruchy schab z grzybami

Składniki

1 kg schabu bez kości,

3 łyżki smalcu

łyżka mąki

pół kg grzybów - leśnych lub pieczarek

3 ząbki czosnku,

1 cebula

sól, pieprz, ziele angielskie, liście laurowe, odrobina gałki muszkatołowej,

śmietana kremówka do zabielenia sosu

szklanka bulionu lub wody

Przygotowanie

Schab kroimy na cienkie plastry i rozbijamy - uważamy, żeby nie podziurawić mięsa. Rozgrzewamy smalec na patelni i szybko obsmażamy mięso - smażymy je partiami i przekładamy do garnka. Czyścimy grzyby i kroimy je w plastry, obieramy i siekamy cebulę oraz czosnek. Na tej samej patelni, na której smażyło się mięso, smażymy najpierw cebulę i czosnek - dodajemy też resztę smalcu. Do zeszklonej cebuli dodajemy grzyby i dusimy je, aż zmiękną i odparuje z nich woda. Potem grzyby przekładamy do garnka z mięsem, dodajemy przyprawy, zalewamy wodą lub bulionem - mięso powinno być przykryte płynem, ale nie powinno w nim pływać. Solimy do smaku. Mięso dusimy przez ok. pół godziny, potem zaciągamy sos śmietanką wymieszaną ż mąką. Kruchy schab z grzybami gotowy. Smacznego.