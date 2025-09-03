Do gnocchi, małych kluseczek przygotowywanych z mąki i ziemniaków, już przywykliśmy. Teraz pora na gnudi, włoska odmiana naszych leniwych, ale nie na słodko. Gnudi (czytaj "nudi") podaje się z wytrawnymi dodatkami. Są przepyszne, rozpływają się po prostu w ustach. Czysta serowa rozkosz.

Skąd pochodzą kluseczki gnudi?

Gnudi pochodzą z Toskanii, z okolic Siena i Grosseto. Są miękkie, delikatne, robi się je z ricottą, szpinakiem i parmezanem. Podaje polane masłem, na którym podsmaża się świeże liście szałwii.

Zdrowy i tani obiad dla rodziny

Żeby zrobić "golaski", bo tak można przetłumaczyć nazwę "gnudi", potrzeba niewiele składników i niewiele czasu, a efekt jest naprawdę olśniewający. Warto jednak kupić ricottę i dobry dojrzewający ser. Z kupieniem jednego i drugiego nie powinno być problemu, oba sery są dostępne w supermarketach w naprawdę dobrych cenach. Kluseczki zawierają dużo białka. A dodatek szpinaku wzbogaca je w błonnik.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - gnudi, obłędne kluski serowe z Włoch

Składniki

500 g ricotty - jeśli nie dostaniemy, weźmy dobry, mielony twaróg, taki na sernik

50 g świeżo tartego parmezanu lub innego twardego, dojrzewającego sera

120 g semoliny lub kaszy manny

1/2 łyżeczki świeżo tartej gałki muszkatołowej

1 jajko

szczypta soli

semolina lub kasza manna do obtoczenia

20 dkg świeżego szpinaku

2 łyżki masła

kilka listków świeżej szałwii

Przygotowanie

Szpinak myjemy usuwamy łodyżki, a liście siekamy. Podsmażamy go na odrobinie masła, gdy zmięknie i odparuje wodę, zdejmujemy go z ognia i zostawiamy do wystygnięcia. Szpinak mieszamy z ricottą, parmezanem, jajkiem, semoliną. Przyprawiamy solą. Formujemy zgrabne kluseczki i obtaczamy je w semolinie. Kluseczki wrzucamy na wrzątek i gotujemy przez 3 minuty od wypłynięcia. Podajemy z roztopionym masłem, w którym podsmażymy liście szałwii, posypane tartym parmezanem. Gnudi, obłędne kluski serowe z Włoch, gotowe.