Jeśli raz zrobicie babkę ziemniaczaną, będziecie do niej wracać. Kilka tanich składników, niewiele pracy. To danie sprawdzone przez ludzi, którzy ciężko pracowali i potrzebowali dobrych, kalorycznych i tanich posiłków. Chłopska kuchnia to jest to.

Tani i zdrowy obiad dla rodziny

Właściwie to możemy się założyć, że wszystkie składniki, potrzebne do przygotowania babki ziemniaczanej, macie pod ręką w domu. Potrzebujemy ziemniaków, jajek, trochę boczku lub kiełbasy i garść mąki. To wszystko. Babka ziemniaczana będzie świetnie smakować z surówką z kiszonej kapusty.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - babka ziemniaczana

Składniki

  • 2 kg ziemniaków
  • ok. 250 g wędzonego boczku
  • 2 cebule
  • 3 jajka
  • sól, pieprz, majeranek
  • łyżka smalcu
  • trochę bułki tartej

Przygotowanie

Ziemniaki obieramy, myjemy i ścieramy na tarce o małych oczkach, tych podłużnych. Odciskamy z nich wodę. Do startych ziemniaków dodajemy jajka, mąkę, przyprawy. Mieszamy. Cebulę obieramy i siekamy. Kroimy w drobną kostkę boczek. Na patelni smażymy boczek, a gdy wytopi się z niego tłuszcz, dodajemy cebulę i dusimy, aż zmięknie i stanie się szklista. Boczek z cebulą dodajemy do masy ziemniaczanej. Dobrze mieszamy. Formę smarujemy smalcem i wysypujemy tartą bułką. Babkę ziemniaczaną pieczemy przez ok. 1,5 godziny w temperaturze 200 stopni. Smacznego!