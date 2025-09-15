Frittata to pyszne danie prosto z Włoch. Jest proste i smaczne, zrobiło więc międzynarodową karierę. To coś w rodzaju pieczonego omletu. Do masy jajecznej dodajemy warzywa, ser. Może być też mięso lub wędliny. Właściwie możemy dodać to, na co mamy ochotę lub co mamy akurat w lodówce.

Tani i zdrowy obiad dla rodziny

Frittata to idealny pomysł na ciepłe, obiadowe danie. Przygotujemy ją szybko, a składniki na pewno mamy po prostu w domu. Jest bogata w białko, są w niej warzywa, a więc jest tu wszystko, co w pełnowartościowym posiłku znaleźć się powinno.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - frittata z warzywami

Składniki

600 g cukinii

8 jajek

1 duża cebula

3 łyżki śmietanki kremówki

2 ząbki czosnku

60 g sera żółtego

garść pomidorków koktajlowych

sól, pieprz

olej do smażenia

Przygotowanie

Sprawdzi się najlepiej tu patelnia metalowa lub taka z odpinaną rączką. Cukinię myjemy i kroimy na cienkie plasterki. Cebulę i czosnek siekamy. Warzywa podsmażamy na patelni na niewielkiej ilości oleju. Mają zmięknąć, niech odparuje z nich woda. Żółty ser ścieramy na tarce. W osobnym naczyniu roztrzepujemy jajka i przyprawiamy je solą i pieprzem. Na patelnię z warzywami wlewamy jajka roztrzepane ze śmietanką i delikatnie mieszamy. Na wierzchu posypujemy masę żółtym serem i układamy pokrojone na połówki pomidorki. Patelnie wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 190 stopni na ok. 10 minut, aż ser się rozpuści, a jajka zetną. Smacznego! Frittata z warzywami gotowa.