Młoda kalarepka jest soczysta, chrupiąca i tylko latem tak smakuje. Kalarepa to warzywo z rodziny kapustowatych, czyli jest odmianą kapusty. Częścią jadalną jest zgrubiała łodyga. Kalarepa jest popularna w Polsce i występuje w odmianach o zielonej lub fioletowej skórce, z jasnozielonym lub białym miąższem. Kalarepa jest też bardzo zdrowa, ma wiele witamin i soli mineralnych. Zawiera dużo witaminy C, wspierającej odporność, a także witaminy z grupy B, magnez, potas i żelazo

Smaczny i tani obiad dla rodziny

Na poniedziałkowy obiad proponujemy oberibę. Pod tą nazwą kryje się śląski klasy, czyli zupa z kalarepy. Ta tradycyjna zupa zachwyca delikatnym smakiem, jest lekka i aromatyczna. Teraz jest pora, żeby ją robić, bo mamy młodą, soczystą kalarepę. Skąd taka nazwa tej pysznej zupy? Oberiba to po śląsku po prostu kalarepa. Przepis jest prosty i szybko się oberibę robi. Zwłaszcza gdy mamy pod ręką rosół z niedzieli. Można ją jednak też przygotować np. na bulionie warzywnym.

Reklama

Reklama

Brak pomysły na obiad? Oto nasza propozycja - śląska oberiba

Składniki

4, 5 młodych kalarepek - z liśćmi

1 marchew

1 pietruszka

1 cebula

4 łyżki smalcu lub oleju roślinnego

2 łyżki mąki

100 ml śmietany,

łyżka masła

1,5 l rosołu lub bulionu warzywnego,

liście laurowe,

ziele angielskie,

koperek,

sól, pieprz

liście lubczyku

Przygotowanie

Warzywa myjemy i kroimy. Cebulę siekamy drobno, marchew i pietruszkę można zetrzeć na tarce o grubych oczkach. Ziemniaki i kalarepkę kroimy w niedużą kostkę. Kroimy także w paski liście kalarepy - bez twardych łodyżek. W garnku rozgrzewamy smalec lub olej roślinny i szklimy na nim cebulę. Dorzucamy pokrojone warzywa i przesmażamy całość, podlewając odrobiną bulionu. Zalewamy warzywa bulionem, dodajemy lubczyk i pokrojone w paseczki liście kalarepy, doprowadzić do wrzenia. Gotujemy do miękkości warzyw. Przygotowujemy zasmażkę - roztapiamy masło, dodajemy mąkę, mieszamy i dolewamy kilka łyżek gorącej zupy, mieszamy to i wlewamy do garnka. Doprawiamy zupę do smaku pieprzem i solą, można ją też zabielić śmietaną. Podajemy posypaną koperkiem. Można też zmiksować część zupy, żeby miała bardziej kremową konsystencję. Oberiba gotowa. Smacznego!