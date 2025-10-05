Sekretem tej zupy jest skarmelizowana cebula. Powoli duszona cebula uwalnia słodycz i delikatny aromat. Nikt by się po cebuli takiej delikatności nie spodziewał. Francuska zupa cebulowa to klasyka. Paryska cyganeria jadała ją o np. o poranku. Taką gęstą i aromatyczną zupę podawano przed laty przez całą dobę w knajpkach w słynnych paryskich halach - Les Halles.

Tani i zdrowy obiad dla rodziny

Francuska zupa cebulowa jest niedroga, a wykwintna. Potrzebujemy do niej przede wszystkim dużo dobrej cebuli. Jeszcze bulion, ser i biała bułka. Do tego odrobina cierpliwości, bo cebulę będziemy z czułością dusić. A potem gotowa już zupa może powędrować do piekarnika, ale to tylko wtedy jeśli mamy odpowiednie naczynia. Do zupy przygotujemy grzanki z serem - w niedzielę można poszaleć.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - francuska zupa cebulowa

Składniki

1 kg białej cebuli

1 litr bulionu

6 łyżek masła

przyprawy - tymianek i pieprz

pół szklanki białego wytrawnego wina - opcjonalnie

sól

bagietka

50 g sera - np. cheddar lub inny ulubiony - powinien się dobrze topić

Przygotowanie

Cebulę obieramy i kroimy w półplasterki. Na garnku rozgrzewamy 3 łyżki masła, wrzucamy cebulę i smażymy, a właściwie dusimy ją na wolnym ogniu - zajmie to ok. 20 minut. W tym czasie mieszamy cebulę - ma być delikatnie skarmelizowana i miękka. Do cebuli wlewamy wino - smażymy przez chwilę, by alkohol wyparował - nie musimy dodawać wina, ale z winem zupa będzie miała głębszy smak. Cebulę przyprawiamy solą, pieprzem i tymiankiem. Do garnka wlewamy bulion i gotujemy zupę przez ok. 20 minut na małym ogniu - ma leciusieńko mrugać. Z bagietki przygotowujemy grzanki. Kroimy ją na kromki, smarujemy je cienko masłem, na każdą kładziemy plasterek sera i zapiekamy w piekarniku. Zupę podajemy gorącą, a na środek talerza kładziemy po dwie grzanki z serem. Francuska zupa cebulowa gotowa. Smacznego!