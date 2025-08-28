Mamy koniec sierpnia, zaczynają się więc już pojawiać pierwsze dynie. Wiele osób już nie mogło się doczekać, kiedy zacznie się na nie sezon. Kremowa zupa z dyni to pyszne danie obiadowe. Dynia jest przy tym bardzo zdrowa. Zawiera dużo błonnika, wiele minerałów oraz witamin - A (w postaci beta-karotenu), C, E i K, a także witamin z grupy B (np. kwas foliowy). Jest także niskokaloryczna i lekkostrawna. Działa też przeciwzapalnie, co czyni ją idealnym składnikiem codziennej diety.

Tani i zdrowy obiad dla rodziny

Gęsta, aromatyczna zupa dyniowa, podana z grzankami lub ze świeżym pieczywem to będzie pyszny, sycący obiad. Przygotujemy to danie ze składników, które nie są drogie i można je z powodzeniem kupić w supermarkecie czy sklepie spożywczym.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - kremowa zupa z dyni

Składniki

1 kg dyni - np. hokkaido

litr buliony warzywnego

4 ząbki czosnku

1 cebula

2 łyżki masła klarowanego

pół szklanki gęstego jogurtu greckiego lub śmietany

sól, pieprz, łyżeczka startego imbiru lub pół łyżeczki imbiru suszonego

Przygotowanie

Dynię kroimy na kawałki, pozbawiamy nasion i pieczemy. Blachę wykładamy papierem, obok dyni kładziemy nieobrany czosnek. W piekarniku z Z termoobiegiem dynię pieczemy w temperaturze ok. 180 stopni przez ok. 25 minu.t. Dynię piecz około 35 minut. W tym czasie obieramy i siekamy cebulę i podsmażamy ją na maśle. Podgrzewamy bulion, dodajemy cebulę. Gdy dynia się upiecze, oddzielamy miąższ od skórki. Miąższ dyniowy wrzucamy do bulionu. Całość miksujemy, dodajemy przyprawy. Zupę doprowadzamy do wrzenia. Kremowa zupa z dyni gotowa. Podajemy z solidnym kleksem jogurtu lub śmietany. Smacznego.