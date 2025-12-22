Cztery odsłony świątecznego stołu według DUKA

Świąteczna aranżacja może przybrać wiele form. Czasem stawiamy na klasykę i spokój, a czasem szukamy czegoś bardziej nastrojowego lub pełnego blasku. W DUKA każdy z tych stylów znajduje swój odpowiednik w porcelanie. Seria Time oferuje ponadczasową prostotę. Moss przywołuje kojący klimat natury. Gold wprowadza odrobinę luksusu, która buduje świąteczny nastrój od pierwszego spojrzenia. Z kolei Lycklig przywołuje skojarzenia ze szczęśliwym dzieciństwem i ciepłem rodzinnych spotkań. Każda z kolekcji może stać się podstawą wyjątkowej aranżacji, niezależnie od tego, czy święta spędzamy w dużym domu, czy w niewielkim mieszkaniu.

Reklama

DUKA Time – klasyka, która otwiera wiele możliwości

Kolekcja DUKA Time to porcelana, która nie potrzebuje ozdobników, by zrobić wrażenie. Jej forma jest czysta i uporządkowana. Delikatnie zaokrąglone linie sprawiają, że całość prezentuje się nowocześnie, ale wciąż pozostaje bliska tradycji. To zastawa, która działa jak neutralne tło. Podkreśla to, co znajdzie się na stole, nie próbując odciągać uwagi od świątecznych dań i dekoracji. Time dostępna jest w trzech odsłonach kolorystycznych – klasycznej bieli, subtelnym odcieniu dim oraz w cieniowanej czerni, która świetnie sprawdza się w bardziej wyrazistych aranżacjach.

Po kolekcję Time chętnie sięgają osoby ceniące elegancję rozumianą jako prostota i harmonia. Tę porcelanę można wykorzystać w domu, który hołduje minimalizmowi, ale równie dobrze odnajdzie się na stole w klasycznym, rodzinnym wnętrzu. Jej siła tkwi w uniwersalności. Można ją zestawiać z bogato zdobionymi dekoracjami albo z dyskretnymi, naturalnymi akcentami. Dobrze wygląda w świetle świec. Równie dobrze w otoczeniu świątecznych tekstyliów. Daje pełną swobodę w budowaniu nastroju.

„DUKA Time to nasza definicja czystej elegancji. Jeśli kochamy styl skandynawski lub nowoczesny minimalizm, ta kolekcja będzie idealną bazą. Jej gładka, nieskazitelna biel jest jak czyste płótno, na którym możemy swobodnie malować świąteczną atmosferę za pomocą dodatków. Aromatyczne świece, lniane serwety czy złote sztućce pozwalają zmieniać jej charakter z sezonu na sezon. Jest prosta w formie, a jednocześnie niezwykle wyrafinowana.” – powiedziała Ewa Cepiak, Product Departament Manager DUKA.

Reklama

DUKA Moss – harmonia inspirowana naturą

Kolekcja DUKA Moss wnosi na stół atmosferę, która kojarzy się z cichym spacerem po lesie. Jej kolory są głębokie, zgaszone, utrzymane w palecie zieleni i ziemistych tonów. To porcelana o wyrazistym charakterze. Powstała w kooperacji z portugalską marką Costa Verde, znaną z produkcji wyjątkowo trwałej porcelany stołowej. Wykończenie techniką reactive glaze sprawia, że każdy element ma subtelnie niepowtarzalny odcień. To właśnie ten detal wnosi na świąteczny stół naturalną głębię.

Moss jest wybierana przez osoby, które czują się najlepiej w otoczeniu inspirowanym naturą. Dobrze odnajduje się w skandynawskich wnętrzach, ale równie pięknie prezentuje się w przestrzeniach rustykalnych. Jej zieleń świetnie współgra z drewnem, lnem i prostymi dekoracjami, które można wykonać samodzielnie, ale pasuje też do białego obrusa i złotych dodatków. W tym zestawie dostępny jest głęboki talerz gourmet, co sprawia, że ten zestaw kojarzy się z wyrafinowaniem. Natomiast stroik z gałązek świerku i szyszek albo lniany bieżnik sprawią, że całość nabierze sielskiego, spokojnego charakteru. To idealna propozycja dla tych, którzy chcą, by ich świąteczny stół był bardziej naturalny niż odświętny, bliski natury, ale wysublimowany.

Patrycja Kułak, Visual Merchandising Manager marki DUKA: „Moss to propozycja dla miłośników natury i stylu Hygge. Jej cieniowany kolor i nowoczesny kształt wprowadzają na stół element sielskiego ciepła i spokoju. To idealny wybór, gdy chcemy, by świąteczny stół nawiązywał do leśnego krajobrazu i tworzył kameralny nastrój.”

DUKA Gold – świąteczna elegancja w pełnym blasku

Kolekcja DUKA Gold przyciąga uwagę już od pierwszego spojrzenia. To porcelana, która nie boi się wyrazistego stylu. Jej biel tworzy tło dla złotych akcentów. Zdobienia wykonano z wykorzystaniem mieszanki prawdziwego złota. Dzięki temu talerze, filiżanki i półmiski odbijają światło świec, tworząc efekt subtelnego połysku. Ten detal działa jak biżuteria. Przełamuje codzienność i wprowadza odświętny nastrój, który idealnie pasuje do kolacji wigilijnej lub uroczystego przyjęcia.

Po kolekcję Gold sięgają osoby, które lubią, gdy stół staje się dekoracją samą w sobie. To porcelana o reprezentacyjnym charakterze. Dobrze prezentuje się w aranżacjach glamour, ale z powodzeniem odnajduje się też w klasycznych wnętrzach. Jej mocne wzory nie potrzebują wielu dodatków. Wystarczy prosta biała serweta lub szklane świeczniki. Gold wprowadza blask, który podkreśla wyjątkowość świąt. To propozycja dla tych, którzy chcą, by ich stół opowiadał historię elegancji, a świąteczne spotkania miały uroczysty ton.

„DUKA Gold jest jak biżuteria na stole. Wybierają ją osoby, które chcą podkreślić uroczysty charakter Wigilii i poczuć się wyjątkowo. Wyraźne, złote akcenty świetnie odbijają światło świec, tworząc magię blasku, która dobrze oddaje atmosferę świątecznego czasu.” – podkreśla Ewa Cepiak.

DUKA Lycklig – lekka i radosna odsłona świątecznej porcelany

Kolekcja DUKA Lycklig wprowadza na świąteczny stół atmosferę, która łączy tradycję z nowoczesną świeżością. Jej żywe kolory i delikatne wzory sprawiają, że całość wygląda lekko, a jednocześnie zachowuje odświętny charakter. Na porcelanie pojawiają się świąteczne motywy – od klasycznego dziadka do orzechów, przez figlarnego elfa, aż po balony i inne symbole kojarzone z magicznym czasem grudniowych spotkań. Dzięki temu każdy element serii wnosi radość i bajkowy nastrój, nie przytłaczając przy tym aranżacji stołu. Lycklig dodaje energii i ciepła, które świetnie sprawdzają się podczas rodzinnych śniadań, spotkań z przyjaciółmi oraz mniej formalnych części świątecznych dni. Wiele produktów z tej kolekcji dostępnych jest w opakowaniach prezentowych, co sprawia, że Lycklig często wybierana jest jako wyjątkowy świąteczny upominek.

„Ten zestaw porcelany jest adresowany do osób, które lubią świąteczne akcenty, ale wolą je w wersji subtelnej i radosnej zamiast monumentalnej. Lycklig świetnie komponuje się z jasnymi, nowoczesnymi wnętrzami. Tworzy atmosferę pełną ciepła i wprowadza odrobinę beztroski, którą często pamiętamy z dzieciństwa. Świetnie współgra też z miękkimi tkaninami i dobrze wygląda w świetle lampek choinkowych. To porcelana, która buduje klimat domowego świętowania bez formalnego dystansu.” – Patrycja Kułak.

Powyższe kolekcje porcelany są dostępne w salonach DUKA oraz w sklepie internetowym duka.com, dzięki czemu każdy może znaleźć porcelanę, która stanie się sercem świątecznych spotkań.