Makaron z pieczoną fetą i pomidorkami to przebój z mediów społecznościowych. Od lat cieszy się wielką popularnością. Moda na to danie systematycznie wraca.

Smaczny i tani obiad dla rodziny

Makaron z pieczoną fetą i pomidorkami robi się szybko. Pracy przy nim naprawdę niewiele. Przepisów na to danie krąży w sieci mnóstwo. To danie łatwe do przygotowania, naprawdę trudno tu coś zepsuć. Wiele przepisów podaje, że należy użyć pomidorków koktajlowych, ale jeśli przygotujemy je z niewielkich, zwykłych pomidorów też będzie pysznie. A nawet smakować może jeszcze lepiej. Składniki do przygotowania makaronu z pieczoną fetą i pomidorkami kupimy wszędzie. Zamiast oryginalnej, greckiej fety weźmy po prostu ser w typie fety.

Brak pomysły na obiad? Oto nasza propozycja - makaron z pieczonymi pomidorkami

Składniki

500 g pomidorków

300 g fety

kilka łyżek oliwy

kilka ząbków czosnku

sól, pieprz, słodka papryka do smaku

garść liści bazylii

500 g ulubionego makaronu

Przygotowanie

Pomidorki myjemy i układamy w wysmarowanym oliwą naczyniu żaroodpornym. Wciskamy między nie czosnek. Na wierzch kładziemy kostki fety, a całość skrapiamy oliwą. Wstawiamy naczynie do rozgrzanego piekarnika i pieczemy w 200°C przez około 30 minut. W tym czasie gotujemy makaron. Wyjmujemy z piekarnika pomidorki z fetą i starannie wszystko ugniatamy. Próbujemy i doprawiamy. Na koniec dodajemy odcedzony makaron i mieszamy, by sos pomidorowo-serowy oblepił makaron. Podajemy z zielonymi listkami bazylii jako dekoracja. Makaron z pieczonymi pomidorkami i fetą gotowy. Smacznego!