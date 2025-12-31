Schab wieprzowy to najdłuższy mięsień grzbietu, a dokładniej odcinka piersiowo-lędźwiowego. Zazwyczaj mięso jest dość kruche i niezbyt tłuste. Mięso wieprzowe jest źródłem pełnowartościowego białka, cennych aminokwasów, żelaza i witamin A, D i B.
Dlaczego warto upiec schab w całości?
Schab upieczony w całości w piekarniku będzie wspaniałym i bardzo smacznym dodatkiem do kanapek. Odgrzany, pokrojony w grube plastry będzie wspaniałym daniem obiadowym. Niestety schab często wychodzi suchy. Powodem jest to, że ma dość niewiele tłuszczy.
Jak upiec soczysty schab?
Aby upiec dobry schab, trzeba znać pewne domowe triki. Oto co robią doświadczeni kucharze i kucharki, by upiec schab soczysty, miękki i aromatyczny.
- Schab w solance - w dwóch litrach wody rozpuszczamy 2 łyżki soli, dodajemy liście laurowe. Wkładamy do solanki schab i moczymy go przez ok. 12 godzin. Potem osuszamy, nacieramy przyprawami i pieczemy.
- Marynata - schab możemy zamarynować. Z dwóch łyżek oleju, łyżki soli, 2 płaskich łyżek majeranku, 1 płaskiej łyżeczki papryki słodkiej, 5 przeciśniętych przez praskę ząbków czosnku, 1/2 łyżeczki pieprzu robimy pastę, którą nacieramy schab. Schab wkładamy do rękawa do pieczenia i odstawiamy na 12 godzin do lodówki. Potem pieczemy.
- Obsmażanie - przed pieczeniem kawałek schabu obsmażamy krótko na mocno rozgrzanym tłuszczu. Uważa się, że obsmażanie powoduje zamknięcie się porów mięsa, dzięki czemu soki nie wypływają, lecz zostają w środku.
- Odpowiednia temperatura mięsa - warto pamiętać, aby po wyjęciu mięsa z lodówki, zostawić je na godzinę, aby nabrało temperatury pokojowej.
- Jak dodać mięsu wilgoci? Schab można obłożyć kawałkami boczku, słoniny lub plasterkami masła. Możemy włożyć również do naczynia, w którym piecze się schab lub do rękawa do pieczenia obrane jabłka.
- Czas pieczenia schabu - czas pieczenia schabu wynosi około 25–35 minut na każde 500 gramów mięsa.
- Temperatura pieczenia schabu - temperatura zależy od sposobu pieczenia. Pieczenie w formie lub w zamkniętym naczyniu żaroodpornym powinno mieć temperaturę 160-170 st. C. Jeśli pieczemy w folii aluminiowej lub w rękawie do pieczenia, najpierw ustawiamy temperaturę na 200 st. C, a po około pół godziny zmniejszamy do 160 st. C.
- W czym pieczemy schab - schab pieczemy w folii aluminiowej, rękawie do pieczenia lub zamkniętym naczyniu żaroodpornym.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję