Schab wieprzowy to najdłuższy mięsień grzbietu, a dokładniej odcinka piersiowo-lędźwiowego. Zazwyczaj mięso jest dość kruche i niezbyt tłuste. Mięso wieprzowe jest źródłem pełnowartościowego białka, cennych aminokwasów, żelaza i witamin A, D i B.

Dlaczego warto upiec schab w całości?

Schab upieczony w całości w piekarniku będzie wspaniałym i bardzo smacznym dodatkiem do kanapek. Odgrzany, pokrojony w grube plastry będzie wspaniałym daniem obiadowym. Niestety schab często wychodzi suchy. Powodem jest to, że ma dość niewiele tłuszczy.

Jak upiec soczysty schab?

Aby upiec dobry schab, trzeba znać pewne domowe triki. Oto co robią doświadczeni kucharze i kucharki, by upiec schab soczysty, miękki i aromatyczny.