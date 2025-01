Czy można kilka razy smażyć na tym samym oleju?

Smażenie to popularna i chętnie stosowana metoda przygotowywania potraw. Tego rodzajuobróbka termiczna jest szybka, a smażone dania są smaczne i chrupiące. Najczęściej stosuje się ją do przygotowywania kotletów, ryby, frytek czy smażenia pączków. Do smażenia zwykle wykorzystuje się duże ilości oleju, którego nadmiar pozostaje. Panuje przekonanie, że nie powinno się ponownie wykorzystywać tego samego tłuszczu do smażenia. Ile w tym prawdy?

Nie zaleca się smażenia kilka razy na tym samym oleju. Do każdego kolejnego smażenia powinno się wykorzystywać świeży tłuszcz. Pod wpływem wysokiej temperatury olej może się przypalać, a przez to stać się nośnikiem szkodliwych dla zdrowia substancji. Wielokrotne smażenie na tym samym oleju zwiększa ryzyko powstania związków rakotwórczych. Co więcej, tłuszcz może gromadzić zanieczyszczenia z uprzednio przygotowywanych na nim potraw. Taki olej nie tylko może szkodzić naszemu zdrowiu, ale również znacząco zmieniać smak i aromat nowego dania.

Reklama

Reklama

Kiedy olej można wykorzystać ponownie do smażenia?

Nie powinno się ponownie smażyć na tym samym oleju, jednak istnieje jeden wyjątek od tej reguły. Ponowne wykorzystanie tłuszczu do smażenia jest możliwe, jeśli zadbamy o to, by przy pierwszym smażeniu nie doprowadzić oleju do punktu dymienia, czyli temperatury, w której zaczyna się palić. W tej sytuacji w oleju powstają związki rakotwórcze. Dlatego nie należy ponownie korzystać z takiego oleju. Możemy to zrobić jedynie, jeśli temperatura pierwszego smażenia była niska, a proces smażenia trwał krótko. Warto pamiętać również, że w niewłaściwie przechowywanym tłuszczu po smażeniu, mogą powstawać substancje toksyczne, więc trzeba zadać sobie pytanie, czy naprawdę warto oszczędzać na oleju do smażenia.

Co zrobić ze zużytym olejem?

Co zrobić z nadmiarem oleju, który powstał po smażeniu? Zużytego oleju nie należy wylewać do zlewu czy do toalety. Tłuszcz zastygnie w kanalizacji, co może spowodować zator w rurach. Schłodzony tłuszcz można zebrać papierowymi ręcznikami, a następnie wyrzucić je do pojemnika z odpadami zmieszanymi.