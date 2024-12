Pyszny, aromatyczny piernik to ozdoba wigilijnego stołu. Każdy chętnie sięgnie po kawałek tego przysmaku. Piernik z tego przepisu uda się też tym osobom, które nie mają doświadczona w pieczeniu ciast. Robi się go błyskawicznie, a smak jest niezapomniany. Za tym przepisem stoją doświadczenie i wiedza o kuchni Jakuba Kuronia.

Błyskawiczny piernik Jakuba Kuronia - przepis

Składniki

3 jajka

160 g maki

125 g cukru np. trzcinowego

5 łyżek miodu np. lipowego

1 cukier waniliowy

2 łyżki kakao

125 g masła

2 łyżeczki przyprawy do piernika

łyżka skorki pomarańczowej

0,5 łyżeczki proszku do pieczenia

120 g posiekanych orzechów np. włoskich

100 g rodzynek

Przygotowanie

Masło topimy i studzimy. Jajka ubijamy z cukrem na puszystą masę. Przesiewamy mąkę z kakao, przyprawą do piernika i proszkiem do pieczenia. Do ubitych jajek dodajemy płynny miód i i skórkę pomarańczową. Suche składniki łączymy z mokrymi. Na koniec dodajemy bakalie. Mieszamy i wkładamy do wysmarowanej tłuszczem i posypanej tartą bułką foremki. Pieczemy w piekarniku nagrzanym do temperatury 200°C przez 40-45 minut.