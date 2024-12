Bigos to potrawa, która zazwyczaj pojawia się na świątecznym stole. Zazwyczaj gotujemy go nieco za dużo i po świętach zastanawiamy się, co z nim zrobić. Jak go przechować, by się nie zmarnował? Zamrozić? Zawekować?

Jak przechowywać bigos?

Warto pamiętać o tym, by garnek z bigosem nie stał na balkonie. Tak przechowywany może szybciej się popsuć, bo będzie narażony na zmienną temperaturę. Zjedzenie takiego bigosu, który raz stał w zimnie, raz w cieple może nam po prostu zaszkodzić. Najlepiej przechowywać bigos w lodówce. Jeśli był podgrzewany w małych porcjach a nie w całości, trzeba go zjeść w ciągu 3-4 dni.

Jak odgrzewać bigos?

Odgrzewanie bigosu to kolejna czynność, którą trzeba wykonać odpowiednio. Jeśli odgrzewamy go na kuchence trzeba pamiętać o tym, by go starannie mieszać. Chodzi o to, by się nie przypalił. Bigos z posmakiem spalenizny nie jest smaczny. W tym przypadku nie pomoże ratowanie przyprawami czy doprawianie koncentratem pomidorowym lub winem. Najlepiej odgrzać bigos w piekarniku. Wystarczy przełożyć go do naczynia żaroodpornego z przykryciem i wstawić do nagrzanego piekarnika na kilkanaście minut.

Czy bigos można zawekować?

Jeśli bigosu zostało naprawdę dużo, można a nawet warto go zawekować. Zabezpieczony w ten sposób, może być jedzony nawet po kilku tygodniach. Wekowanie warto zacząć od od wyparzenia słoików i nakrętek. Najlepiej zrobić to wrzątkiem. Najszybciej będzie, gdy wcześniej umyjesz słoiki, a potem włożysz je do piekarnika ustawionego na temperaturę 100 stopni Celsjusza. Po 25 minutach będą wyparzone.

Bigos, który będziemy wekować w słoikach, warto by był przestygnięty. W słoikach warto zostawić ok. 2 cm wolnego miejsca od góry. Słoiki trzeba zakręcić, umieścić w dużym garnku a następnie wlać wodę, by sięgała do połowy ich wysokości. Gdy się zagotuje, zmniejsz ogień i pasteryzuj przez 30 minut. Po pasteryzacji należy wyjąć słoiki i ustawić je do góry dnem, by wystygły.

Czy bigos można zamrozić?

Bigos można także zamrozić. Zanim włożymy go do zamrażarki, musi być wystudzony. Warto włożyć go do plastikowych pojemników albo woreczków do mrożenia. Trzeba postarać się usunąć z nich jak największą ilość powietrza. Zamrożony bigos może być przechowywany w ten sposób kilka miesięcy, ale nie dłużej niż pół roku. Przed zamrożenie warto zaznaczyć jego datę. Podczas odgrzewania bigosu, który był wcześniej zamrożony, warto dodać trochę wody albo wina.