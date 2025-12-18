Magda Gessler to niekwestionowana mistrzyni kuchni. Jej program "Kuchenne rewolucje" wciąż bije rekordy oglądalności. Często pokazuje w nim restauratorom triki na potrawy. Przed świętami warto poznać sekret idealnego barszczu według Magdy Gessler. Żeby był smaczny, trzeba odpowiednio przygotować buraki. Jak? Oto patent znanej restauratorki.
- Magda Gessler to królowa gastronomii. W swoim programie "Kuchenne rewolucje" pomaga restauratorom w uratowaniu ich lokali, ale też uświadamia Polaków, na co zwrócić uwagę, gdy odwiedza się lokale gastronomiczne. Czasem sprzedaje też swoje triki na potrawy.
- Idealny czerwony barszcz. Magda Gessler ma na to sposób
- Przed świętami warto poznać sekret idealnego barszczu według Magdy Gessler. Co zrobić, by miał piękny kolor i nie był mdły w smaku? Magda Gessler zdradziła tajemnicę, która sprawi, że czerwony barszcz nie tylko będzie smakował, ale goście na pewno poproszą o dokładkę.
- Według Magdy Gessler w idealnym barszczu muszą znaleźć się odpowiednie proporcje składników.
- Oto lista składników na czerwony barszcz Magdy Gessler:
- 3 kg buraków
- pół selera
- pietruszka korzeń 2szt.
- por
- 2 duże cebule
- 4 kwaśne, polskie jabłka
- 5 łyżek octu
- 2 ząbki czosnku
- sól, pieprz
- ziele angielskie, liść laurowy
- suszone grzyby (borowiki)
- Czerwony barszcz według Magdy Gessler. To trzeba zrobić z burakami
- Kiedy mamy już wszystkie produkty, można zacząć gotowanie. Jak wyjaśnia Magda Gessler z 3 kilogramów, z których gotujemy barszcz połowę należy upiec w piekarniku w łupinach, a drugą połowę pokroić lub zetrzeć na tarce. Właśnie w tym tkwi sekret idealnego barszczu.
- Ze startych surowych buraków, korzenia selera podzielonego na ćwiartki, 2 cebul białych, 6 korzeni pietruszki przygotowujemy wywar. Całość zalać należy wodą kranową lub mineralną bez gazu. Ma jej być tyle, by zakryła warzywa.
- Tak przygotuj wywar na barszcz czerwony
- Wywar na barszcz czerwony musi zawrzeć. Kiedy zrobi to po raz pierwszy, dodajemy do niego polskiego, dębowego octu, kilka kulek ziela angielskiego i czarnego pieprzu, goździki i cukier. Buraki w wywarze powinny zmięknąć- mówi Magda Gessler w rozmowie z "Super Expressem".
- Tak przygotowany wywar należy przelać do garnka z burakami wyciągniętymi z piekarnika i startymi na tarce. Wywar na barszcz wigilijny gotujemy na małym ogniu, nie doprowadzając do wrzenia. Dolewamy 0,5 litra wywaru z dojrzałych prawdziwków. Następnie całość uzupełniamy kilkoma ząbkami polskiego czosnku, pieczonymi w piecu cebulami i skórkami kwaśnych, polskich jabłek - tłumaczy Magda Gessler. Tak przygotowany należy odstawić na całą noc.
- Jeszcze jeden przepis na barszcz czerwony Magdy Gessler
Składniki:
- 8 buraków
- 6 jabłek antonówek
- 2 duże cebule
- 3 łyżki octu spirytusowego
- 3 liście laurowe
- 4 ziarna ziela angielskiego
- 8 ziaren pieprzu
- 4 ząbki czosnku
- 1 łyżka cukru
- sól
Przygotowanie:
- Buraki obierz, pokrój w plastry i przełóż do garnka. Wlej wodę, tak aby buraki były w niej zanurzone około 10 cm.
- Do garnka włóż całe cebule, liście laurowe oraz ziarenka pieprzu i ziela angielskiego. Gotuj na małym ogniu.
- Kiedy woda się zagotuje, wlej ocet. Gotuj na małym ogniu, aż buraki będą miękkie.
- Ugotowany barszcz przecedź przez drobne sitko i przelej do drugiego garnka.
- Dodaj rozgnieciony czosnek. Dopraw solą i cukrem. Wymieszaj.
- Jabłka obierz i wraz ze skórkami przełóż do garnka z barszczem czerwonym. Garnek odstaw, aby barszcz przeszedł aromatem i smakiem jabłek.
