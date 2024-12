Dlaczego na wigilijnym i świątecznym stole nie może zabraknąć maku? Według tradycji to symbol płodności, dostatku i szczęścia. W kuchni to jeden z najważniejszych składników pieczonych w tym czasie ciast.

Keks makowy Ewy Wachowicz. Rum i czekolada podkreślą jego smak

W połączeniu z bakaliami, miodem czy cytrusami tworzy świetne w smaku i formie desery. Bez makowca wręcz nie wyobrażamy sobie świąt Bożego Narodzenia. Keks, który proponuje Ewa Wachowicz to nie tylko mak, ale również białoczekoladowy akcent oraz subtelny rumowy aromat. Jak go zrobić? Oto przepis na keks makowy.

Przepis

Składniki:

1 szklanka mąki

1 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia

1 szklanka suchego maku

4 jajka

1 szklanka cukru pudru

230 gramów masła

kilka kropel aromatu rumowego

4 łyżki posiekanych bakalii (migdały, rodzynki, orzechy i skórka pomarańczowa)

1 łyżeczka mąki ziemniaczanej

100 gramów białej czekolady

1 łyżka masła

kandyzowana skórka pomarańczowa

bułka tarta

Sposób przygotowania:

200 gramów masła roztopić i odstawić, by przestygło. Jajka zaś wybić do miski, wsypać do nich cukier i ubić, aż masa zbieleje. Dodać mąkę przesianą z proszkiem do pieczenia, wsypać mak, a następnie zmiksować na małych obrotach. Powoli dolewać przestudzone masło, cały czas ucierając.

Bakalie posiekać, wymieszać z mąką ziemniaczaną i wsypać do ciasta, po czym dodać kilka kropel aromatu rumowego. Wymieszać całość szpatułką i przełożyć masę do natłuszczonej wcześniej połową pozostałego masła i wysypanej bułką tartą keksówki.

Piec w temperaturze 180°C przez 50 minut, przed wyjęciem sprawdzając patyczkiem, czy keks w środku jest suchy.

Białą czekoladę roztopić w kąpieli wodnej i wymieszać z resztą masła, po czym polać gotowe ciasto. Udekorować kandyzowaną skórką pomarańczową.