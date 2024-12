Karpia, łososia albo pstrąga, którego podajemy na świątecznym stole zazwyczaj przygotowujemy w wersji smażonej na patelni. To jedno z tych tradycyjnych dań i sposobów jego przygotowania.

Ryba na świąteczny stół. Na jakim tłuszczu smażyć karpia?

Niby wszystko wydaje się proste. Wystarczy rozgrzać tłuszcz, wrzucić surowe kawałki ryby w panierce na patelnię i usmażyć. Niestety czasem nawet ten niby banalny sposób przygotowania tego świątecznego dania zawodzi.

Reklama

Podczas smażenia trzeba zwracać uwagę na wiele rzeczy. Ryba nie powinna się rozpadać, panierka nie powinna się kruszyć i odchodzić od ryby. Skórka ma być przyrumieniona a nie spalona a mięso w środku usmażone a nie surowe.

Jak, więc zrobić to tak, by było dobrze? Smażenie ryby wymaga przede wszystkim dobrego tłuszczu. Najlepiej nadają się do tego oleje o wysokiej temperaturze dymienia. Przykładem niech będzie olej rzepakowy rafinowany.

Ten miks tłuszczów idealnie nadaje się do smażenia ryby

Ten tłuszcz dobrze zachowuje się w wysokich temperaturach i nie traci swoich właściwości odżywczych. Równie dobre do smażenia ryby jest masło klarowane. Ono także się nie przypala. Nadaje ono rybie charakterystyczny smak, który nie każdemu może smakować.

Jednym ze sprawdzonych trików, wykorzystywanym podczas smażenia ryby jest wymieszanie oleju rzepakowego z masłem. Dzięki tej mieszance zwiększa się próg dymienia. To zapobiega wytwarzaniu substancji, które mogą mieć działanie rakotwórcze.

Wykorzystaj ten trik. Tak sprawdzisz czy ryba jest dobrze usmażona

Reklama

To jednak nie jedyny trik, który warto zastosować podczas smażenia ryby. Ważne jest również to, by odpowiednio ją osuszyć przed wrzuceniem na patelnię. Mokra ryba na rozgrzanym tłuszczu sprawi, że ten zacznie pryskać a panierka nie będzie chrupiąca. Rybę można smażyć w samej mące, ale można także panierować ją w mące, jajku i bułce tartej.

A teraz najważniejsze. To właśnie ten triki sprawi, że ryba będzie idealnie usmażona. By była chrupiąca a jej mięso soczyste dobrze jest smażyć ją skórką do dołu, dopiero potem przekręcić na drugą stronę. Tłuszcz zacznie wytapiać się bezpośrednio na patelnię. Skórka dzięki temu nie będzie przywierać do patelni. Łatwo też odejdzie od mięsa ryby.

Żeby sprawdzić czy jest wysmażona w środku, warto w najgrubsze miejsce kawałka ryby wbić widelec. Warto również sprawdzić temperaturę widelca po wyjęciu z ryby. Jeśli jest ciepły, to ryba jest dobrze usmażona. Panierka z kolei powinna mieć złocisty kolor a mięso bez problemu rozpadać się na kawałki. Tak usmażoną i sprawdzoną rybę można podawać na świąteczny stół.