Pomarańcze to owoce iście grudniowe i świąteczne. To właśnie wtedy sięgamy po nie najczęściej. Zjadamy, robimy z nich koktajle albo dodajemy do ciast, deserów a nawet sałatek. Niestety nie zawsze udaje nam się wybrać tę pomarańczę, która jest słodka i soczysta.

Zdarza się, że choć dobrze wygląda z zewnątrz w środku jest twarda i kwaśna. Na co zwrócić uwagę, by wybrać ten odpowiedni, satysfakcjonujący nas owoc?

Jak wybrać dojrzałą i słodką pomarańczę? Kolor ma znaczenie

Pierwsze na co warto zwrócić uwagę, to oczywiście kolor pomarańczy. Jej skórka powinna być w kolorze jasnopomarańczowym oraz jednolita. Jeśli widać na niej zielone fragmenty, lepiej jest ją odłożyć. To znak, że jest niedojrzała i kwaśna.

Przesuszony i niezbyt dobrej jakości owoc będzie miał plamy i przebarwienia. Warto także zwrócić uwagę na samą skórkę. Jeśli jest jędrna, lekko "woskowa" o płytkich porach to oznacza, że trafiliśmy na owoc świeży i pełen soku. Inaczej jest, jeśli skórka jest pofałdowana. Nie warto również sięgać po te pomarańcze, które zbytnio lśnią. To znak, że są pokryte naprawdę sporą warstwą wosku. To również może wpływać na ich smak.

Sprawdź końcówki pomarańczy. Zwróć uwagę na "pępek"

Dobrze jest również sprawdzić końcówki owoców. Zbyt wypukłe sugerują grubą skórkę i małą ilość miąższu. Lepiej wybierać pomarańcze o zaokrąglonych końcówkach, bo to właśnie w nich znajdziemy odpowiednią ilość słodkiego miąższu.

To na co w dużej mierze warto zwrócić uwagę wybierając pomarańcze to tzw. "pępek". Chodzi o wgłębienie na jednym końcu owocu. Jeśli się tam znajduje, to mamy pewność, że owoc jest nie tylko słodki, ale też soczysty.

"Pępek" to nie żaden przypadek, ale bardzo charakterystyczna cecha pomarańczy o nazwie Washington Navel. To jedna z najbardziej cenionych na świecie odmian. Ich naturalna mutacja genetyczna sprawia, że w miejscu "pępka" znajduje się niewielki, nierozwinięty drugi owoc. Czasem może się nam trafić właśnie taka pomarańcza w pomarańczy.

Eksperci przekonują, że pomarańcze z "pępkiem" są również łatwiejsze do obierania. Łatwo schodzi z nich skórka, więc nie musimy się obawiać, że miąższ będzie gorzki.