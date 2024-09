Nie ma chyba osoby, która nie lubi tego dania. Kotlety mielone to klasyka polskiej kuchni. Najczęściej zjadamy je na obiad, czasem też na zimno w formie kanapki. Najlepsze są te, które są chrupiące na zewnątrz a w środku soczyste.

Idealne kotlety mielone. Dodaj to a będą soczyste

Aby właśnie takie były trzeba przy ich przygotowaniu przestrzegać kilku zasad. Idealne kotlety mielone do odpowiednio dobrane składniki i technika smażenia. Produkty, jakie potrzebne są do przygotowania tego dania to mięso mielone, cebula, jajka i bułki. Tę ostatnią zamiast w wodzie, lepiej moczyć w mleku. Dzięki temu kotlety a dokładnie masa, z której powstaną będzie miękka. Wszystkie składniki, w tym dobrze przyprawione mięso, trzeba wymieszać dokładnie, ale delikatnie. To spowoduje, że mięso nie zbije się. Kotlety można uformować w kule o różnej wielkości, w zależności od upodobania. Warto pamiętać o tym, by masa była dobrze napowietrzona, dzięki czemu kotlety będą pulchne i soczyste.

Tak usmażysz smaczne i chrupiące kotlety mielone

Smażenie kotletów także wymaga odpowiednich trików. Po pierwsze ważne jest, by nie wrzucać ich zbyt wiele na patelnię jednocześnie. To sprawi, że obniży się temperatura tłuszczu a mięso zacznie go wchłaniać. Po drugie do smażenia najlepiej użyć oleju lub smalcu i rozgrzać je do średniej temperatury. Po trzecie kotlety dobrze jest smażyć równo po każdej ze stron, obracając co kilka minut. Dzięki temu będą chrupią i przyrumienione.

Takie połączenie mięsa sprawi, że kotlety mielone będą soczyste

Soczystość kotletów zapewni odpowiednie połączenie proporcji mięsa wieprzowego z odrobiną wołowiny lub drobiu. Dodanie do nich jajka a także takich przypraw jak majeranek, czosnek, sól i pieprz podkreśli ich smak. Warto pamiętać, by mięso było nieco tłustsze, wtedy kotlety mielone, które usmażysz nie będą suche.