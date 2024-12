Pasztet to po wigilijnych uszkach, pierogach z kapustą i grzybami czy czerwonym barszczu, król świątecznego stołu. Pojawia się na stole w prawie każdym domu zarówno podczas Bożego Narodzenia, jak i Wielkanocy.

Przygotowanie go wymaga trochę czasu, ale smak domowego pasztetu jest tak niepowtarzalny, że warto go zrobić. O czym warto pamiętać, by wyszedł kremowy i naprawdę wyjątkowo smakował? Przede wszystkim warto pamiętać o tym, by przygotować go z dobrej jakości mięsa. Czy użyć do niego jednego rodzaju czy też kilku?

Mięso na pasztet. Jakie będzie najlepsze?

Kwestia smaku podpowiada, by do przygotowania pasztetu użyć takich mięs jak: udka kurczaka, boczek oraz wątróbka cielęca. Ten miks sprawi, że pasztet nie będzie suchy i rozpłynie się w ustach naszych gości. Dodatkami, których warto użyć powinny być suszone grzyby, pieprz, ziele angielskie oraz liść laurowy. Przyda się również bułka i gałka muszkatołowa.

Jak radzi Kwestia Smaku mięso najlepiej ugotować jednego dnia i zostawić w wywarze do ostudzenia do następnego dnia. Do gotującego się kurczaka można dodać marchewkę i pietruszkę. Te dodatki można spokojnie razem z mięsem przepuścić przez maszynkę. Do masy już po zmieleniu dobrze jest dodać pół szklanki śmietanki kremówki i trochę koniaku

To właśnie te czynności sprawią, że pasztet będzie wilgotny, wyrazisty a przede wszystkim bardzo smaczny. Jak zrobić pasztet z drobiu od Kwestii Smaku? Oto przepis.

Przepis na pasztet

Składniki:

garść suszonych grzybów

4 duże udka kurczaka (nóżki wraz z biodrem), około 1,5 kg

1/2 kg surowego boczku, pokrojonego na 4 części

1 duża cebula

po 6 ziarenek ziela angielskiego i pieprzu czarnego oraz 3 listki laurowe

sól morska

300 g wątróbki cielęcej (lub drobiowej), pokrojonej na mniejsze kawałki

1 kajzerka

6 jajek

szczypta gałki muszkatołowej

bułka tarta

Galaretka (opcjonalnie)

żelatyna, 50 ml słodkiego wina, np. Malagi, 1 szklanka wywaru z mięsa, czerwony pieprz do dekoracji oraz kilka marynowanych grzybków

Sposób przygotowania:

Grzyby moczyć w zimnej wodzie przez kilka godzin lub przez noc. Włożyć do dużego garnka wraz z wywarem, dodać umyte udka kurczaka, kawałki boczku, obraną cebulę, ziele angielskie, pieprz i listki laurowe. Mięso zalać wodą (jak najmniej), dodać sól i gotować pod przykryciem aż mięso będzie odchodziło od kości, przez około 1 godzinę i 45 minut. Dodać umytą i pokrojoną wątróbkę i gotować jeszcze przez 15 minut.

Wywar przecedzić, odlać 1 szklankę, a w reszcie namoczyć kajzerkę. Mięso kurczaka oderwać od kości i zmielić w maszynce do mięsa razem z boczkiem, wątróbką, cebulą, grzybami i odciśniętą bułką. Dodać żółtka a białka ubić na pianę. Masę pasztetu dokładnie wyrobić, doprawić solą, pieprzem, gałką muszkatołową, a na koniec połączyć z pianą z białek.

Formy keksowe wysmarować olejem i posypać bułką tartą, napełnić masą mięsną. Jeśli będziemy robić galaretkę, formę wypełniamy mięsem do 2/3 wysokości. Wstawić do nagrzanego do 180 stopni C piekarnika i piec przez około godzinę.

Jeśli pasztet będziemy pokrywać galaretką, zagotować odłożony wywar mięsny wraz z winem, zdjąć z ognia, dodać żelatynę w ilości podanej w przepisie na opakowaniu, mieszać aż całkowicie się rozpuści.

Pasztet ostudzić, ułożyć ziarenka czerwonego pieprzu i ewentualnie 3 - 4 grzybki marynowane, polać tężejącą galaretką. Wstawić do lodówki do całkowitego stężenia.