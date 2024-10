Szarlotka to jedno z tych ciast, które ma więcej zwolenników, niż przeciwników. Kruche ciasto w połączeniu z uprażonymi jabłkami to uczta dla podniebienia. Przepisów na szarlotki i ciasta z jabłkami jest bardzo wiele. Jednak ten to klasyka gatunku. Śmiało można powiedzieć, że to przepis na ciasto z dawnych lat, które niejednej osobie przypomni dzieciństwo i dom babci, czy mamy. Jego zaletą jest też smak pieczonych jabłek.

Szarlotka z kratką, bo o niej mowa, nie jest wcale taka trudna do upieczenia, jak się wydaje. Ewa Wachowicz poleca prosty i dosyć szybki przepis na to ciasto. Warto go wypróbować.

Przepis na szarlotkę

Składniki:

2 szklanki - mąki

½ szklanki - cukru

1 łyżka - cukru waniliowego

120 g - masła

1 - jajko

Dekoracja

100 g - dżemu morelowego

cukier puder

Nadzienie

1 kg - jabłek

1 łyżeczka - cynamonu

1 garść - rodzynków namoczonych w rumie

1 garść - prażonych orzechów włoskich

Sposób przygotowania:

Mąkę przesiać, dodać cukier, cukier waniliowy i szczyptę soli. Wymieszać. Dodać rozdrobnione zimne masło. Wysiekać. Gdy zaczną powstawać "kluchy", zrobić dołeczek i wybić jajko. Delikatnie rozmieszać nożem, następnie szybko wyrobić ciasto. Uformować kulę, owinąć folią i włożyć do lodówki na co najmniej 1 godzinę.

Jabłka obrać i pokroić na kawałki. Oprószyć cynamonem. Dodać rodzynki i grubo posiekane orzechy. Wymieszać.

Schłodzone ciasto podzielić na dwie nierówne części. Większą cienko rozwałkować i szczelnie wyłożyć nią dno oraz boki tortownicy (posmarowanej masłem i wysypanej mąką). Rozłożyć nadzienie.

Mniejszą część rozwałkować na grubość kilku milimetrów. Pociąć w paski o szerokości palca i na jabłkowym nadzieniu zrobić z nich "kratkę". Dla uzyskania lepszego efektu paseczki ułożyć też na brzegu ciasta. Piec w piekarniku rozgrzanym do 180 st. C przez ok. 45 minut.

Dżem morelowy podgrzać i rozsmarować na wierzchu szarlotki, zostawiając wolny brzeg do posypania cukrem pudrem.