Chyba mało kto ich nie lubi. Ogórki kiszone zwłaszcza jesienią i zimą są nie tylko rewelacyjnym dodatkiem do obiadów, czy kanapek, ale też sałatek i innych imprezowych dań. Świetnie wpływają na nasz metabolizm a woda z ogórków działa też dobrze na nasz układ odpornościowy.

Kiszone ogórki chrupkie i smaczne. Dodaj ten jeden składnik

To właśnie latem powstają te, które znajdą się w naszej spiżarni. Kiszenie niby jest sprawą prostą, wręcz banalną, ale dobrze jest wiedzieć o sprawdzonych trikach i dodatkach, które podkręcą ich smak i dodadzą chrupkości. Nie da się ukryć, że to właśnie ogórki są najczęściej kiszonym warzywem, dlatego warto zrobić to dobrze.

Niektórzy dodaję do nich liście porzeczki albo wiśni. Inni eksperymentują z tymi z winogron. Okazuje się, że jest jeszcze jeden dodatek, który warto włożyć do słoika, by były chrupiące i miały wyrazisty smak. Oprócz czosnku, kopru, ziaren pieprzu i gorczycy, warto dodać do kiszonych ogórków plasterek limonki. To ona dodaje delikatnej kwasowości i orzeźwiającego aromatu. Nuta cytrusowa sprawi, że smak i aromat pozostałych dodatków jak czosnek, czy pieprz, będą wyważone.

Jak to zrobić? Oto przepis na ogórki kiszone z dodatkiem limonki.

Przepis na ogórki kiszone

Składniki:

świeże ogórki do kiszenia

1 czerwona ostra papryka

2-3 ząbki czosnku

1 łyżeczka gorczycy

kilka ziaren czarnego pieprzu

plasterki limonki

świeży koper

1 litr wody

1 łyżka soli

2 łyżki octu

Sposób przygotowania:

Ogórki dokładnie umyj i pokrój na grube słupki lub podłużne plasterki, w zależności od preferencji. Ostra paprykę przetnij wzdłuż, aby przyprawa mogła przeniknąć do zalewy. Włóż czosnek, gorczycę, ziarna pieprzu, koper oraz plasterki limonki do czystych, wyparzonych słoików.

W garnku zagotuj wodę z solą i octem, a następnie odstaw do lekkiego przestudzenia. Umieść ogórki w słoikach, a następnie zalej gorącą zalewą, tak aby całkowicie je przykryła. Szczelnie zakręć słoiki i pozostaw do ostygnięcia. Przez 10 dni trzymak słoiki w ciepłym miejscu. Po tym czasie można przenieść je do spiżarni.