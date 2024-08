Ketchup to jeden z najpopularniejszych sosów na świecie, który gości na stołach niemalże w każdym domu. Chociaż tradycyjny ketchup pomidorowy cieszy się niesłabnącą popularnością coraz więcej osób poszukuje zdrowszych i bardziej różnorodnych alternatyw. Jedną z nich jest… ketchup z cukinii.

Ketchup z cukinii to sos przygotowywany z cukinii, cebuli, papryki, czosnku, octu oraz przypraw. W przeciwieństwie do klasycznego ketchupu, który bazuje na pomidorach, wersja z cukinii oferuje delikatniejszy smak z nutą warzywną. Dzięki odpowiednio dobranym przyprawom, ketchup z cukinii zachowuje charakterystyczny, słodko-kwaśny smak, który doskonale komponuje się z różnymi potrawami.

Ketchup z cukinii – skarbnica cennych składników odżywczych!

Dlaczego warto sięgnąć po alternatywę dla ketchupu z pomidorów? Powodów jest kilka. Cukinia jest warzywem niskokalorycznym, bogatym w błonnik i witaminy A, C i K oraz w minerały takie jak potas i magnez. Dzięki temu, ketchup z cukinii jest lekkostrawny i może być spożywany nawet przez osoby na diecie niskokalorycznej.

Ma też mniej cukru i soli. W domowej wersji ketchupu z cukinii możemy kontrolować ilość dodanego cukru i soli, co jest szczególnie istotne dla osób dbających o zdrową dietę lub cierpiących na nadciśnienie.

Domowy ketchup z cukinii nie zawiera sztucznych konserwantów, barwników ani wzmacniaczy smaku, co czyni go zdrowszym wyborem w porównaniu do wielu dostępnych na rynku produktów.

Ketchup z cukinii doskonale nadaje się też jako dodatek do mięsa, grillowanych warzyw, kanapek, a nawet jako baza do sosów. Jego łagodny smak sprawia, że jest to produkt, który można łączyć z wieloma różnorodnymi potrawami.

Przepis na ketchup z cukinii

Do przygotowania ketchupu z cukinii potrzebujemy następujących składników:

2 kg cukinii

3 cebule

2 papryki (czerwona i żółta)

1 szklanka octu spirytusowego (5%)

1 szklanka cukru

1 łyżka soli

2 ząbki czosnku

1 łyżka papryki słodkiej

1/2 łyżki papryki ostrej (można dodać więcej, jeśli lubisz bardziej pikantny smak)

1/2 łyżki pieprzu

1/2 łyżki curry

1/2 łyżki musztardy

400 g przecieru pomidorowego

Jak przygotować ketchup z cukinii?

Umyj cukinię i obierz ze skórki (jeśli cukinia jest młoda, nie musisz jej obierać). Pokrój cukinię, cebulę i paprykę w drobną kostkę. Czosnek obierz i przeciśnij przez praskę.

Wszystkie pokrojone warzywa (cukinię, cebulę, papryki i czosnek) wrzuć do dużego garnka. Dodaj sól, cukier, paprykę słodką, paprykę ostrą, pieprz, curry i musztardę. Zalej octem i gotuj na małym ogniu przez około 1,5 godziny, aż warzywa będą miękkie i zaczną się rozpadać.

Kiedy warzywa będą miękkie, zmiksuj całość blenderem na gładką masę. Jeśli masa jest zbyt gęsta, możesz dodać trochę wody. Dodaj przecier pomidorowy i gotuj ketchup na małym ogniu przez kolejne 30 minut, mieszając od czasu do czasu.

Przelej gorący ketchup do wyparzonych słoików. Zamknij słoiki i pasteryzuj je przez około 15-20 minut. Ketchup przechowuj w chłodnym i ciemnym miejscu. Po otwarciu słoika, trzymaj go w lodówce.