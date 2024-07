Okazuje się, że nie tylko siemię lniane jest pomocne w oczyszczaniu jelit i walce z nadmierną tkanką tłuszczową. Wciąż niedocenianą rośliną, która obecna jest bardzo skuteczna i obecna prawie wszędzie jest babka płesznik.

Reklama

Jakie właściwości ma babka płesznik?

Można ją znaleźć na polach, łąkach a nawet osiedlowych trawnikach. Jej liście mają charakterystyczny jajowaty kształt a jej kwiaty przypominają kłosy i mają jasnobrązowy kolor.

Choć zazwyczaj uważana jest za chwast, zielarze bardzo ją doceniają. Wiedzą, że ma ogromne właściwości lecznicze. Jakie? Liście babki płesznik zawierają w sobie bardzo dużo flawonoidów, śluzu, czy kwasów organicznych. To właśnie te substancje sprawiają, że działa łagodząco i przeciwzapalnie. Ponadto nasiona babki płesznik mają w sobie sporo tłuszczu, białek i błonnika.

Na co działa babka płesznik?

To dzięki nim roślina ta pomocna jest m.in. w przypadku biegunek, zaparć, czy zespole jelita drażliwego. Pomaga także utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu we krwi a co za tym idzie powinna być stałym elementem diety osób, które zmagają się z cukrzycą i insulinoopornością. Powód? Babka płecznik spowalnia trawienie węglowodanów i chroni przed gwałtownymi wahaniami glikemii.

Mało kto wie, że roślina ta ma o wiele więcej błonnika, niż popularne siemię lniane. To dzięki niemu pobudzana jest praca jelit i regulowany rytm wypróżnień.

Jak przygotować kleik z babki płesznik?

Reklama

Najlepszą formą przygotowania babki płesznik, która pomoże w trawieniu i pozbyciu się zbędnego tłuszczu a co za tym idzie sprawi, że nasz brzuch będzie płaski, jest kleik. Nasiona tej rośliny bez problemu dostaniemy w sklepach zielarskich, czy ze zdrową żywnością.

Wystarczy 1-2 łyżki nasion zalać szklanką ciepłej wody i odstawić pod przykryciem na około kwadrans. Po tym czasie wystarczy go wypić. Można to zrobić tuż przed jedzeniem albo dodać do tego, co będziemy jeść. Można też skorzystać z prostszej formy a dokładnie kapsułek ze sproszkowanymi nasionami babki płesznik.