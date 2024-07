Nie bez powodu mówi się, że woda to życie. Organizm każdego z nas składa się z niej w 60-70 proc. To właśnie woda rozpuszcza elektrolity i związki, które powstają w procesach metabolicznych. Jest też naturalnym środkiem transportu składników odżywczych, witamin i hormonów.

Ile wody trzeba pić, by się nawodnić?

To dzięki wodzie prawidłowo przebiega trawienie oraz wchłanianie. Nie bez powodu dietetycy mówią, więc, że w diecie ważne jest nie tylko to, co zjadamy, ale też ile wody wypijamy w ciągu dnia. Zwłaszcza teraz, gdy nadchodzi kolejna fala upałów, ważne jest, by nawadniać swój organizm. Według zaleceń powinno wypijać się ok. 1,5-2 litrów wody dziennie.

W jakich godzinach najlepiej pić wodę?

Eksperci z zakresu dietetyki poszli o krok dalej i oszacowali konkretne godziny oraz ilości płynów, jakie powinno się wypijać. Według nich tak powinien wyglądać plan nawadniania organizmu i picia wody. Pierwsze dwie szklanki pijemy ok. godz. 8, kolejną o godz. 11. Dwie szklanki powinno wypijać się o godz. 13 i 16 a jedną ok. godz. 20.

Oto plan picia wody, by nawodnić organizm:

Godzina 8 - 2 szklanki, najlepiej z cytryną

Godz. 11 - 1 szklanka

Godz. 13 - 2 szklanki

Godz. 16 - 2 szklanki

Godz. 20 - 1 szklanka

Jak podkreślają eksperci dzienne zapotrzebowanie to 30-35 ml/kg masy ciała.