Chyba już nikogo nie trzeba przekonywać o tym, że koktajle są nie tylko smaczne i pożywne, ale też bardzo zdrowe. Osobom, które chcą zadbać o swoją sylwetkę, często polecają je także dietetycy. Wśród wielu koktajli, które nie tylko smakują, ale też pomagają w odchudzaniu, jest ten z kiwi.

Reklama

Bardzo prosto jest go przygotować. Wszystko zajmuje dosłownie kilka minut a składniki, jakie oprócz zielonego owocu mają się w nim znaleźć są dosłownie pod ręką i znajdują się w każdej kuchni. Warto po ten koktajl sięgać regularnie.

Kiwi to owoc bardzo dobry na odchudzanie

Dlaczego właśnie kiwi? To nie tylko smaczny, ale też bardzo zdrowy owoc. Zawiera on bardzo duże dawki witaminy C, która przyjmowana regularnie nie tylko wzmacnia naszą odporność, ale ma działanie antyoksydacyjne. Kiwi to także dobre źródło potasu, który również bardzo się przyda podczas stosowania diety.

To, co bardzo ważne a nawet najważniejsze, to niskokaloryczność tego owocu. W jednej sztuce znajdziemy tylko 45 kcal. Badania naukowe dowodzą, że kiwi świetnie podkręca nasz metabolizm i pomaga w trawieniu. Błonnik zawarty w tym kwaśno-słodkim owocu daje uczucie sytości, co sprawia, że nie chce nam się podjadać między posiłkami.

Tak zrobisz dietetyczny koktajl z kiwi

Koktajl z kiwi robi się szybko i bardzo prosto. Wystarczy owoce umyć, obrać i pokroić. Dodajemy do nich 150 ml wody, 1 jabłko, pół pęczka natki pietruszki i sok wyciśnięty z połowy cytryny. Wszystko miksujemy.