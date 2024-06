Wiśnie i czereśnie to owoce, z których właśnie teraz robimy najwięcej ciast i przetworów. W sklepach można dostać drylownice, czyli maszynki do pozbywania się pestek z tych owoców. Takie urządzenie z pewnością ułatwia pracę, ale zajmuje też sporo miejsca w kuchni i używane jest tak naprawdę tylko kilka razy w roku.

Reklama

Proste sposoby na drylowanie wiśni i czereśni

Jak zatem poradzić sobie z czereśniami lub wiśniami, wykorzystując inne domowe sposoby? Jak wydrylować te owoce bez użycia drylownicy?

Okazuje się, że wydrylowanie wiśni i czereśni jest możliwe bez użycia drylownicy. Można to zrobić za pomocą prostych przyborów, których na co dzień używamy do nieco innych celów, niż prace w kuchni. Trzeba tylko pamiętać, by wcześniej je dokładnie umyć a najlepiej przelać wrzątkiem.

Jak domowym sposobem wydrylować czereśnie lub wiśnie?

Oto kilka patentów na drylowanie wiśni i czereśni domowym sposobem.

wsuwka - rozegnij ją nieco i włóż do środka czereśni/wiśni (okrągłą częścią). Pokręć kilka razy, a pestka sama się usunie. Można też użyć agrafki zamiast wsuwki

spinacz - wystarczy zgiąć go w kształt przerywanej cyfry "osiem", umieścić w środku czereśni i wyciągnąć pestkę

łyżeczka deserowa - jest niewielka, więc łatwo będzie nią można wyjąć pestkę

słomka lub pałeczka do ryżu - można nimi szybko "wypchnąć" pestkę. Dobrze jest położyć owoc na butelce po napoju z małą szyjką. Owoce wystarczy kłaść na butelce a słomką lub pałką wpychać pestki do środka. Owoce z kolei wrzucać do stojącej obok miseczki.

nóż kuchenny - wiśnie lub czereśnie można przycisnąć do deski kuchennej nożem ułożonym poziomo. Pękną a pestkę z nich będzie można łatwo wyjąć.