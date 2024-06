Płatki owsiane, czyli podstawa owsianki

Podstawą każdej owsianki są płatki owsiane, które produkowane są z owsa zwyczajnego w wyniku obłuszczania jego ziaren, a następnie ich zgniatania. Na rynku dostępne są trzy rodzaje płatków owsianych, które różnią się od siebie stopniem przetworzenia, a tym samym czasem potrzebnym do ich obróbki. Wyróżnić można:

płatki zwykłe – są najmniej przetworzone i najbardziej wartościowe, a do ich ugotowania potrzeba dużo czasu;

– są najmniej przetworzone i najbardziej wartościowe, a do ich ugotowania potrzeba dużo czasu; płatki górskie – są bardziej przetworzone, a przed spożyciem wystarczy je jedynie zagotować;

– są bardziej przetworzone, a przed spożyciem wystarczy je jedynie zagotować; płatki błyskawiczne – podczas produkcji są dodatkowo poddawane działaniu pary, dzięki temu mogą być spożywane nawet na surowo.

Płatki owsiane i ich właściwości

Płatki owsiane bogate są w białko, węglowodany i błonnik. Stanowią cenne źródło magnezu i żelaza. Znajdziemy w nich również wiele witamin, w tym m.in. witaminę E i witaminy z grupy B. Płatki owsiane wyróżnia wysoka zawartość tłuszczu, dzięki czemu mają dużą wartość odżywczą i energetyczną. Płatki owsiane pomagają wyregulować poziom cukru we krwi i obniżyć poziom cholesterolu, a tym samym zapobiegają miażdżycy. Wspierają funkcjonowanie układu nerwowego. Korzystnie wpływają na pracę jelit, a dzięki temu sprzyjają odchudzaniu.

Owsianka z kefirem: Idealny pomysł na śniadanie

Owsianka to popularne danie śniadaniowe. Jest zdrowa, smaczna i sycąca. Można dodać do niej wiele ulubionych składników, dzięki którym codziennie może smakować inaczej. Jej zalety szczególnie doceniają osoby dbające o zdrową dietę i pragnące zrzucić zbędne kilogramy.

Istnieje wiele sposobów na przygotowanie owsianki. Można też przyrządzić ją z różnymi dodatkami. Bazę do niej stanowić może woda, mleko krowie lub roślinne. Ciekawą opcją jest również przygotowanie jej z dodatkiem kefiru, czyli musującego napoju z mleka fermentowanego. Przyrządzona w ten sposób dostarczy sporej dawki wapnia, które pozytywnie wpływa na układ kostny.

Owsianka z kefirem - propozycja dla osób, które chcą schudnąć

Owsianka z kefirem to idealna propozycja dla osób, które chcą schudnąć. Kefir jest napojem niskokalorycznym, który syci, a do tego doskonale gasi pragnienie. Uzupełnia mikroflorę jelit o bakterie probiotyczne. Wspierają one pracę jelit, a tym samym pomagają oczyszczać organizm z toksyn i przeciwdziałają zaparciom. Kefir stanowi też źródło dobrze przyswajalnego białka, soli mineralnych oraz witamin, wśród których znajduje się m.in. witamina A, B12, D oraz witamina K2 wzmacniająca odporność i wspierająca funkcjonowanie wątroby. Ponadto kefir wykazuje działanie antybakteryjne i przeciwzapalne.

Warto wspomnieć o jeszcze jednej korzyści wynikającej z dodania tego napoju do owsianki. Kefir neutralizuje zawarty w płatkach owsianych kwas fitynowy, który blokuje wchłanianie przez organizm zawartych w nich cennych minerałów takich jak żelazo, wapń czy magnez. Spożywanie takiej owsianki przynosi więc więcej korzyści dla zdrowia.

Owsianka z kefirem. Przepis

Owsianka z kefirem jest bardzo prosta w przygotowaniu i nie różni się znacząco od wersji przyrządzanej z mlekiem lub wodą. Wystarczy 5 łyżek płatków owsianych zalać 200 ml kefiru i wymieszać. Tak przygotowaną owsiankę najlepiej odstawić przynajmniej na pół godziny do lodówki. Można również umieścić ją tam na całą noc, aby w ten sposób otrzymać tzw. nocną owsiankę. Rano wystarczy ją jedynie wyjąć i dorzucić do niej ulubione dodatki w postaci owoców, bakalii czy przypraw. Już po chwili można cieszyć się smacznym i wartościowym śniadaniem, które dostarcza energii na pierwszą połowę dnia. Kefir można w owsiance zastąpić też maślanką lub jogurtem naturalnym.