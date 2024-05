Czym jest woda kokosowa?

Woda kokosowa to mętny płyn znajdujący się wewnątrz młodego, zielonego kokosa. Jest przyjemnie słodka, choć nie jest sztucznie słodzonym napojem, doskonale gasi pragnienie i nawadnia. Można ją pić bezpośrednio z kokosa, ale bez problemu dostaniemy ją także w sklepach, w butelkach lub puszkach.

Różnica między wodą kokosową a mleczkiem kokosowym

Mleczko kokosowe, które również można nabyć w sklepach, nie znajduje się "gotowe" wewnątrz kokosa, ale powstaje podczas ekstrakcji tłuszczu z miąższu dojrzałego kokosa. Ma zupełnie inny smak, kolor oraz konsystencję niż woda kokosowa.

Aby uzyskać mleczko kokosowe, zalewa się miąższ dojrzałego kokosa lub rozdrobnioną koprę gorącą wodą. Następnym krokiem jest odciśnięcie powstałego płynu przez gazę. Taki produkt jest biały, gęsty, może zawierać do 25 proc. tłuszczu. Ze względu na swój smak, wykorzystywany jest w kuchni – do deserów, ale nie tylko. To również popularny składnik sosów czy zup.

Z czego składa się woda kokosowa?

Woda kokosowa to w 95 proc. woda. Jak wskazuje portal DOZ.pl, w jej 100 gramach znajduje się około 3,71 gramów węglowodanów, 0,72 gramów białka, 0,2 gramów tłuszczu oraz około 1 grama błonnika. Ponadto 100 gramów wody to około 19 kilokalorii.

Ponadto woda kokosowa zawiera też sód, potas, wapń, magnez, żelazo, fosfor, witaminę C oraz witaminy z grupy B.

Właściwości wody kokosowej

Dlaczego warto pić wodę kokosową? Ma ona szereg właściwości zbawiennych dla naszego organizmu, a wśród nich między innymi:

wysoki poziom elektrolitów, a to oznacza doskonałe nawodnienie organizmu;

ma działanie przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe;

wspomaga odporność;

wspomaga organizm w walce z zaparciami;

wspomaga trawienie;

uzupełnia poziom minerałów w organizmie;

zmniejsza poziom stresu;

wpływa na obniżenie cholesterolu;

poprawia metabolizm;

jest pomocna przy biegunkach i wymiotach;

działa przeciwalergicznie.

Po wodę kokosową warto sięgać nie tylko wtedy, gdy chce nam się pić, choć z pewnością idealnie ugasi pragnienie. Może ona również dzięki zawartości błonnika wpłynąć pozytywnie na pracę jelit. W przypadku zatruć pokarmowych może wpłynąć na poprawę samopoczucia. Co więcej, może mieć także dobry wpływ na krew – rozrzedza ją, dzięki czemu może pomóc w zapobieganiu zakrzepom.

Jak wskazuje MedicalProgress.pl, woda kokosowa może również obniżyć poziom cukru we krwi, pomóc w zapobieganiu kamieniom nerkowym lub też obniżać poziom cholesterolu i trójglicerydów, co przyczynia się do zmniejszenia ryzyka chorób serca.