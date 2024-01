Grzyby enoki: Krótka charakterystyka

Grzyby enoki (Flammulina filiformis)są gatunkiem grzybów z rodziny obrzękowcowatych. Bywają też nazywane enoki-take lub płomiennicą zimową. Mają charakterystyczne cienkie i długie nóżki, na końcach których znajdują się małe, guzikowate kapelusze. W naturze rosną w małych skupiskach, mają wówczas różne wielkości, kształty i kolory. Można je jednak łatwo pomylić z podobnymi do nich trującymi odmianami. Grzyby enoki są jednak – od początku XX wieku – również hodowane. Odbywa się to w pomieszczeniach bez dostępu światła. Z tego powodu grzyby mają biały kolor.

Grzyby enoki wyróżniają się delikatnym aromatem oraz wyjątkowym smakiem – lekko słodkawym z wyczuwalną nutą orzechowo-owocową. Mają też lekką konsystencję.

Są popularne przede wszystkim w kuchni azjatyckiej, zwłaszcza japońskiej, koreańskie, chińskiej, tajskiej i wietnamskiej. W ostatnich latach zyskują jednak coraz więcej zwolenników na całym świecie, w tym również w naszym kraju. Na przełomie XX i XXI wieku produkcja tych grzybów była większa niż popularnych grzybów shiitake.

Dlaczego warto jeść grzyby enoki?

Interesujący wygląd i wyjątkowy smak to jednak nie wszystkie zalety grzybów enoki. Mają również bogaty i cenny skład. Zawierają witaminy, w tym przede wszystkim B1, B2 i B3, a także białko, żelazo, potas oraz kwas foliowy.

Grzyby enoki wykazują wiele właściwości prozdrowotnych. Wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu hormonalnego i nerwowego. Chronią organizm przed negatywnymi dla niego konsekwencjami stresu oksydacyjnego, a także wspierają odporność. Niszczą szkodliwe wolne rodniki i opóźniają procesy starzenia się organizmu. Korzystnie wpływają na właściwy poziom cholesterolu i wspierają produkcję czerwonych krwinek. Regulują prawidłową pracę mięśni.

Grzyby enoki dzięki dużej zawartości białka i żelaza mogą stać się zamiennikiem mięsa i polecane są w diecie wegetariańskiej i wegańskiej. Ponadto – ze względu na swoją niskokaloryczność i dużą zawartość błonnika – mogą być również spożywane przez osoby na diecie odchudzającej. Z kolei ze względu na wysokie stężenie kwasu foliowego polecane są kobietom planującym ciążę.

Grzyby enoki możemy kupić dzisiaj coraz łatwiej. Są one dostępne przede wszystkim w sklepach z produktami azjatyckimi. W swojej ofercie ma je również coraz więcej dużych sieci spożywczych. Możemy kupić je także przez internet.

Grzyby enoki po zakupie najlepiej przechowywać w lodówce – zawinięte w papier – jednak nie dłużej niż przez tydzień. Powinno się też chronić je przed wilgocią, która może negatywnie wpłynąć na ich strukturę. Grzyby enoki dostępne są także w wersji suszonej lub marynowanej.

Grzyby te można jeść nawet na surowo, jednak nie jest to najbardziej polecany sposób ich spożycia. Zawierają one bowiem flammutoksyny, które uważane są za szkodliwe, a do których zneutralizowania wystarczy temperatura 100 stopni Celsjusza. Z tego powodu grzyby enoki najlepiej spożywać po wcześniejszym poddaniu ich obróbce termicznej. Można je gotować, dusić, piec i smażyć. Ten ostatni sposób pozwala uwydatnić ich jeszcze jedną charakterystyczną cechę, która doceniana jest w kuchniach na całym świecie – wyjątkową chrupkość.

Grzyby enoki ze względu na swój delikatny smak idealnie komponują się z wieloma – nawet bardzo wyrazistymi – daniami. Stanowią doskonały dodatek do sałatek, kanapek i zup. Mogą też być podawane w towarzystwie mięsa i sosu oraz licznych warzyw.